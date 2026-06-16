Raptor Lake Next -prosessorit tulevat sopimaan LGA 1700 -emolevyille ja siten tukemaan edullisempia DDR4-muisteja.

Intelin LGA 1700 -kannan piti alun perin olla vain Alder Lake -sukupolven prosessoreita tukeva kanta. Sittemmin kannan elinikää pidennettiin ja sille julkaistiin myös Raptor Lake- ja sen jälkeen Raptor Lake- Refresh- sekä reunajärjestelmiin suunnatut Bartlett Lake -prosessorit.

Computex-messuilta kiirivien puheiden mukaan LGA 1700:n polkua ei ole talsittu loppuun asti vieläkään, vaan Tom’s Hardware kertoo kuulleensa paikan päällä Intelillä olevan työn alla vielä Raptor Lake Next -prosessorit tutulle kannalle. Myös luotettavamman pään vuotajiin kuuluva Jaykihn on kuullut samaa ja kertonut omia tietojaan tulevista prosessoreista.

– Raptor Lake silicon, not Bartlett Lake

– Early next year

– Desktop and mobile (125W, 65W; HX)

– Coexists with 14th generation availability

– No fresh features from RPL-R. For comparison, RPL-R had many from RPL, such as WiFi 7, Fast Throttle, APO, etc. Specs soon. — Jaykihn (@jaykihn0) June 13, 2026

Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen mukaan Raptor Lake Next -prosessorit tulevat perustumaan samoihin tuttuihin siruihin, kuin muutkin Raptor Lake -sukupolvet. Prosessorit on tarkoitus julkaista Intelin tulevien Nova Lake -prosessoreiden rinnalla ensi vuoden alussa. Syyksi uusvanhoille prosessoreille kerrotaan vähemmän yllättäen tekoälybuumin aiheuttama muistikriisi, joka on räjäyttänyt DDR5-muistien hinnat taivaisiin. Tom’s Hardware kertoo saaneensa kahdelta emolevyvalmistajalta varmistuksen, että ne ovat lisäämässä paitsi AM4-, myös DDR4-muisteja tukevien LGA 1700 -emolevyjen tuotantoa, mikä tukee myös tulevia Raptor Lake Next -prosessoreita.

Raptor Lake Next Desktop iGPU Enabled SKUs C7 8+12 65W

C5 8+8 125W

C5 6+4 65W 24MB L3

C3 4+0 65W The i5 6+4 65W 24MB L3 is a new configuration (Default 20MB L3 for 6+4).

The closest alternatives are the 13490f/14490f, which do not have integrated graphics enabled. https://t.co/Q5nzFtSMTv — Jaykihn (@jaykihn0) June 14, 2026

Jaykihn on julkaissut viestipalvelu X:ssä nyt neljän eri prosessorimallin konfiguraatiot, joista yksi on täysin uusi konfiguraatio tutuista siruista. Hänen listaamansa mallit ovat Core 7 8P + 12E -konfiguraatiossa 65 watin TDP:llä, Core 5 8P + 8E -konfiguraatiossa 125 watin TDP:llä, Core 5 6P + 4E -konfiguraatiossa 65 watin TDP:llä sekä Core 3 4P + 0E -konfiguraatiossa 65 watin TDP:llä. Core 5 6P + 4E on uusi konfiguraatio, sillä siinä kerrotaan olevan 24 megatavua L3-välimuistia, kun aiemmissa vastaavissa on ollut käytössä 20 Mt L3:a. Kaikissa mainituissa malleissa on käytössä integroitu grafiikkaohjain. Listaus ei kata kaikkia Raptor Lake Next -malleja.

Raptor Lake Next -prosessorit tullaan nykytietojen mukaan julkaisemaan ensi vuoden alussa Nova Lake -prosessoreiden rinnalle ja nimeämään osaksi Core 200 -sarjaa.

Lähteet: Tom’s Hardware (1), (2), VideoCardz