Simpukkamallisen Callback 8020:n versio käyttöjärjestelmästä on Commodoren ja Jollan yhdessä kustomoima ja estää mm. kaikki somealustat, nettiselaimet ja vastaavat palvelut, mutta mukana on tuki esimerkiksi kaikille moderneille viestisovelluksille.

Legendaarinen maailman suosituimmasta kotitietokoneestakin vastuussa oleva Commodore teki paluun markkinoille viime vuoden heinäkuun lopulla. Uudestisyntynyt yritys tarjosi markkinoiden retronälkään FPGA-piirillä toteutetun Commodore 64 Ultimate -kotitietokoneen.

Nyt yhtiö on tehnyt uuden, perin yllättävän aloitteen uusille markkinoille julkaisemalla uuden Commmodore Callback 8020 -puhelimen. Ratkaisu on omiaan nostattamaan kulmia, sillä alkuperäisen yhtiön lähin kosketus puhelimiin oli VICModem-modeemin kylkiäisenä tullut Northern Telecomin lankapuhelin.

Commodore Callback 8020 on simpukkamallin puhelin, joka on suunniteltu päästämään käyttäjä irtautumaan loputtomasta ilmoitustulvasta ja syötteistä ilman, että heidän tarvitsisi kuitenkaan lopettaa esimerkiksi modernien viestipalveluiden käyttöä. Temppu on onnistunut käyttämällä suomalaisen Jollan Sailfish OS -käyttöjärjestelmää, joka tukee kaikkia moderneja viestisovelluksia, ja estämällä somesovellukset sekä selaimet käyttöjärjestelmätasolla. Siitä löytyy muut oleelliset nykysovellukset navigointeineen, karttoineen ja muineen.

Puhelimen sydämenä sykkii MediaTekin Helio G81 -järjestelmäpiiri, jonka tukena on 4 Gt muistia ja 64 Gt tallennustilaa. Tallennustilaa voi laajentaa microSD-kortilla. Puhelin tukee 4G LTE -yhteyksiä, Wi-Fiä ja Bluetoothia sekä satelliittipaikannusta. Puhelimen näppäimistö on perinteinen T9-kirjoitukseen optimoitu malli ja sen päältä löytyy kolme funktionäppäintä, puhelun vastaanotto- ja -hylkynäppäimet sekä navigointinäppäimet.

Simpukkamallin puhelimesta löytyy kaksi näyttöä, eikä kumpikaan niistä tue kosketusta. Sisänäytössä on 3,25” 640×480-resoluuion IPS-paneeli ja simpukkakannen toiselta puolelta löytyvä 1,77” ulkonäyttö imitoi VFD-näyttöä (Tyhjiöfluoresenssinäyttö, Vacuum Fluorescent Display). Sen vierestä löytyy myös Dome-LED-huomiovalojärjestelmä. Puhelimen saranan luvataan kestävän yli 200 000 taittokertaa.

Puhelimen takakannesta Sonyn sensorilla varustettu 48 megapikselin takakamera ja kuoren alta käyttäjän vaihdettavissa oleva 1550 mAh:n akku, jota ladataan tietenkin USB-C-liitännällä. Akun alla on myös paikka kahdelle SIM-kortille ja maksimissaan 256 Gt:n microSD-kortille. Mukana tulee ilmaiseksi 32 Gt:n microSD-kortti, jolle on esiladattu musiikkia ja muuta kivaa. Takakuoret ovat vaihdettavissa eri väreihin oman maun mukaan Snapback-kuorilla. Siihen on saatavilla myös läpinäkyvä, koko puhelimen kattava Hardback-suojakotelo.

Callback 8020 on varustettu Commodoren mukaan audiofiililuokan DACilla, joka tukee HD-audiota ja häviöttömiä formaatteja ja mukana toimitetaan myös IEM-nappikuulokkeet. Hieman hämmentävästi vaikka DAC:sta puhutaan yksikössä, heti perään mainitaan, että puhelimessa on sekä ESS:n että Cirrus Logicin DACit. Puhelimeen on myös esiladattu lukuisia SID-pohjaisia soittoääniä ja mukaan on saatu mahtumaan myös FM-radio. Puhelimeen on esiladattu myös valikoima Commodore 64:n pelejä valmiiksi sekä Nokian puhelinten tutuksi tekemä Snake.

Callback 8020:n käyttöjärjestelmäksi valittiin, kuten jo aiemmin mainittukin, kotimaista perää oleva Sailfish OS. Jollan toimitusjohtaja Sami Pienimäki kertoo Commodoren kehittäjien ihastuneen käyttöjärjestelmän muotoiluun ja yksityisyyttä panostavaan lähestymistapaan kilpaileviin vaihtoehtoihin verrattuna.

Commodore Callback 8020:n ennakkotilaukset aloitetaan 30. kesäkuuta ja toimitukset käynnistyvät ensi talven aikana. Yhtiöt tulevat lisäksi esittelemään puhelinta Helsingissä järjestettävässä tapahtumassa 8. heinäkuuta. Värivaihtoehdot, jollei Snapback-takakuoria lasketa, ovat ProtoPET White, SX Silver, BASIC Beige, läpikuultava Starlight Edition sekä kullanhohtoinen Founders Edition. Puhelimen verottomaksi eurohinnaksi mainitaan verkkosivuilla 474,92, mutta ennakkotilaajahinnaksi 431,75 euroa. Siitä voi kuitenkin saada vielä 50 dollaria pois uutiskirjeen tilaamalla, minkä pitäisi tarkoittaa noin 389 euron verotonta hintaa. Suomen veroilla samojen hintojen pitäisi olla noin 596, 541,85 ja 487,95 euroa.

Lähteet: STT, Commodore