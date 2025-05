Yhtiö on varmistanut julkaisevansa Computexissa uudet Arc Pro -versiot näytönohjaimista, mutta samaan aikaan vihjannut erittäin suoraan myös järeämmän B700-sarjan olevan tuloillaan.

Intelin Battlemage-sukupolven näytönohjaimet perustuvat tällä hetkellä kaikki samaan piiriin. Huhut ja vuodot väitettyjen uusien mallien ympärillä eivät ole kuitenkaan kaikonneet minnekään.

Aiemmin netissä liikkui huhuja jopa 24 Gt:n muistilla varustetuista B580-näytönohjaimista. Sittemmin Intel on varmistanut, että se tulee esittelemään Computex-messuillla Pro-versiot Arc -näytönohjaimista, mikä selittää helposti tuplamuistin. Teoriassa mikään ei tietenkään estä kuluttajaversiota samalla muistikonfiguraatiolla, mutta sitä voitaneen pitää epätodennäköisenä. VideoCardz raportoi lisäksi nimettömästä näytönohjainvalmistajasta, joka valmistelisi peräti 48 Gt:n muistilla ja kahdella B580:lla varustettua versiota, oletettavasti ammattilaiskäyttöön.

Järeämpi BMG-G31-grafiikkapiiri on huhujen mukaan kuopattu jo ajat sitten. Tästä riippumatta erilaiset rahtikirjat ovat vihjanneet toistuvasti G31:n olevan edelleen kehityksen alla ja nyt Intel on itsekin lähtenyt itsekin mukaan leikkiin. Intel on vastannut virallisella X-tilillään useisiin B770- tai B780-näytönohjaimia toivoviin viesteihin vihjaten, että kannattaa pysyä kuulolla lähiaikoina, käytännössä varmistaen järeämpien Battlemage-näytönohjainten olevan tuloillaan.

