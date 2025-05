Snapdragon 7 Gen 4 lupaa paitsi selkeää parannusta suorituskykyyn, myös joukon uusia ominaisuuksia SD7-luokan piireihin esimerkiksi Bluetooth 6.0 -tuen muodossa.

Qualcomm on julkaissut Computex-messujen alla uuden ylemmän keskiluokan järjestelmäpiirin. Snapdragon 7 Gen 4 -mobiilialusta lupaa vähemmän yllättäen lisää tehoa ennen kaikkea tekoälyyn.

Snapdragon 7 Gen 4 on varusttettu kahdeksalla prosessoriytimellä, jotka on jaettu kolmeen: yksi 2,8 GHz:n Cortex-A720-, neljä 2,4 GHz:n Cortex-A720- ja kolme 1,8 GHz:n Cortex-A520-ydintä. Qualcomm on tuttuun tapaansa jälleen niukkasanainen Adreno-grafiikkaohjaimestaan, mutta kaikesta päätellen huippumallien säteenseurantatukea ei ole mukana. Uusi Hexagon NPU tukee nyt myös INT4-tarkkuutta ja sillä on käytössään kaksinkertainen määrä jaettua muistia.

Qualcomm lupaa uuden Snapdragon 7 Gen 4:n parantavan prosessorisuorituskykyä 27, grafiikkasuorituskykyä 30 ja tekoälysuorituskykyä peräti 65 % verrattuna edeltävään Gen 3 -malliin.

Parannukset eivät luonnollisesti jää siihen. Kamerapuolen Spectra ISP-kuvaprosessori tukee nyt rautapohjaista elektronista kuvan vakautusta, tekoälypohjaisia automaattiasetuksia ja Video Super Resolution -teknologiaa, joka lupaa pitää videokuvan selkeänä suurillakin zoom-kertoimilla. Snapdragon 7 -sarjalle uutena ominaisuutena mukana on myös tuki Qualcomm Expanded Personal Area Network- eli XPAN-teknologialle.

Verkkoyhteyksien saralta uusi Snapdragon tukee Wi-Fi 7:aa, uutta Bluetooth 6.0 -teknologiaa sekä Release 17 5G -yhteyksiä.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 tullaan näkemään ensimmäisenä Honorin ja vivon puhelimissa, joiden uutuudet tullaan julkaisemaan vielä tämän kuun aikana.

Lähde: Lehdistötiedote