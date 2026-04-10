12 Raptor Cove -arkkitehtuurin P-ytimellä varustettu prosessori haastaa Cinebench R23:n moniydintestissä Ryzen 9 9900X3D:n ja Core i7-14700:n.

Intel julkaisi monien kuluttajamarkkinoille toivomat Bartlett Lake -prosessorit vain reunajärjestelmiin yrityspuolelle. Bartlett Lake perustuu samoihin Raptor Cove -P-ytimiin, joita Raptor Lakekin käyttää, mutta siinä ei ole lainkaan E-ytimiä ja P-ytimiä voi olla maksimissaan 12.

Intel ilmoitti Bartlett Lake -prosessoreiden julkaisun yhteydessä, että huolimatta samasta kannasta, prosessori ei tulisi toimimaan kuluttajaemolevyillä. Nimimerkki ’kryptonfly’ ei antanut tämän häiritä itseään, vaan muokkasi Asuksen emolevyn BIOSin hyväksymään myös 12-ytimisen Bartlett Lake -prosessorin. Ilmeisesti operaation merkittävin oikea kynnys oli BIOSiin kovakoodattu 8 P-ytimen raja.

Aluksi prosessori saatiin vain postaamaan kuluttajaemolevyllä, mutta modaajat etesivät nopeasti ja pian se boottasi jo Linuxiin ja sen jälkeen Windowsiin asti. Nyt prosessoreilla on ehditty ajamaan jo ensimmäisiä suorituskykytestejäkin.

Nimimerkki ’CarSalesmanin’ käsissä Core 9 273QPE saavutti Cinebench R23:n moniydintestissä 33 111 pistettä, mikä asettaisi sen Ryzen 9 9900X3D:n ja Core i7-14700:n välimaastoon. Prosessoin kaikki ytimet toimivat testissä 5,4 GHz:n Boost-kellotaajuudella ja prosessori hörppi 286 wattia virtaa.

’Talon2016’ puolestaan saavutti samalla prosessorilla ja testillä 32 288 pistettä, mikä asettaa prosessorin Core i9-13900K:n tuntumaan. Hän mainitsi lisäksi, että prosessorilla onnistui Battlefield 6:n pelaaminen.

Lähde: Tom’s Hardware, WCCFTech