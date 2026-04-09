Uusi Frame 4000D Configurator -työkalu antaa mahdollisuuden suunnitella täysin oman näköinen Frame 4000D -kotelo, mikäli jo olemassa olevat mallit tai nyt julkaistut 4000X RS ja 4000D Wood RS eivät ole omaan makuun sopivia.

Tietotekniikkajätti Corsair takoo kotelomarkkinoita kuin kuumaa rautaa ja on julkaissut kaksi uutta Frame 4000 -sarjan koteloa. Kenties mielenkiintoisempi julkistus on kuitenkin sen Frame 4000 -konfiguraattori ja laaja valikoima valinnaisia osia.

Frame 4000 -konfiguraattori antaa jokaiselle asiakkaalle mahdollisuuden valita juuri oman näköisensä Frame 4000D -kotelo. Runkovaihtoehtoja on kaksi, musta ja valkoinen, mutta siitä eteenpäin valikoimaa riittää enemmän. Erilaisia etupaneeleita on 12, emolevykelkkoja kolmea sorttia kahdessa värissä ja virtalähdekuoriakin kahta eri mallia mustana ja valkoisena. Etupaneeliin voi valita kummassakin värissä perus- ja Elite-vaihtoehtojen välillä. Vasempaan kylkeen on kymmenen erilaista vaihtoehtoa ja tarjolla on myös esiasennettuja tuulettimia ja Xeneon Edge -näytöt.

Uudet Frame 4000 -sarjan mallit ovat puolestaan 4000X RS ja 4000D Wood RS. 4000D Wood RS eroaa aiemmista 4000D -malleista FSC-sertifioidusta puusta valmistetulla etupaneelillaan. Mustaan versioon on suunniteltu pähkinäpuinen etupaneeli ja valkoiseen tamminen. Mukana on neljä esiasennettua RS120-tuuletinta, täyslasinen vasen kylkipaneeli ja lyhyempi virtalähdekammio.

Frame 4000X RS on yhtiön mukaan suunniteltu tietokoneensa itse rakentaville ihmisille, jotka arvostavat sekä pelisuorituskyvylle elintärkeää RGB-valaistusta että hyvää ilmankiertoa. Kotelo käyttää yhtiön uutta RGB Flow -etupaneelia, johon on integroitu peräti 64 ohjattavaa LED-valoa. Mukana on myös neljä RS120-tuuletinta. 4000X RS:n vasen kylki on täyttä lasipaneelia ja virtalähdekammio lyhyempää sorttia.

