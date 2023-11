Intelin Core Ultra -prosessoreiden integroitu GPU peittoaa Radeon 780M:n ensimmäisessä testissä

Lähes Arc A380:n pisteisiin Geekbenchissä yltäneen ja AMD:n nopeimmat integroidut GPU:t peitonneen grafiikkaohjaimen nimi riippuu prosessorin muistikonfiguraatiosta: Arc tai Intel Graphics.

Intelin uudet Meteor Lake -arkkitehtuuriin perustuvat Core Ultra -prosessorit ja niitä käyttävät kannettavat julkaistaan markkinoille 4. joulukuuta. Nyt nettiin on saatu ensimmäisiä testejä tulevan prosessorin integroidulla GPU:lla, josta on paljastunut myös mielenkiintoinen yksityiskohta, kiitos HP:n.

Geekbenchin tulostietokantaan on saatu Asuksen tulevalla Zenbook 14 -kannettavalla ajettu tulos, jossa prosessorina on toiminut Core Ultra 7 155H ja grafiikoista vastasi sen integroitu GPU. Sovelluksen mukaan 6 P-ydintä, 8 E-ydintä ja 2 LP E -ydintä sisältävän prosessorin peruskellotaajuus on 3,8 GHz ja testin aikana korkein kellotaajuus oli 4789 MHz. 8 Xe-ytimellä varustettu integroitu GPU puolestaan toimii 2250 MHz:n maksimikellotaajuudella.

Meteor Laken integroitu Arc-grafiikkaohjain sai Geekbenchin OpenCL-testissä kokoon 33 948 pistettä, mikä on kaiken huomioiden varsin kiitettävä saalis. Se jää hieman jälkeen niin ikään kahdeksalla 2,25 GHz:n Xe-ytimellä varustetun Arc A380:n 37 105 pisteen tuloksesta, mutta A380:lla on käytössään selvästi korkeampi 75 watin TDP. Tulos on kuitenkin parempi, kuin yksikään tiedossa oleva AMD:n tuoreimmalla iGPU:lla Radeon 780M:llä ajettu tulos. VideoCardz listasi korkeimmaksi tulokseksi 780M:lle 31 921 pistettä, mikä saavutettiin 2,8 GHz:n GPU-kellotaajuudella kun koko Ryzen 9 7940HS -prosessorin TDP oli asetettu 54 wattiin.

Aiemmin mainittu mielenkiintoinen ja ainakin näin alan harrastajan silmissä kiitostakin niittävä yksityiskohta löytyy Meteor Laken grafiikkaohjaimen nimeämisestä. Mikäli kannettavassa on käytössä vain yksi muistikanava, tunnistaa grafiikkaohjain Intel Graphics nimellä, mutta kahdella muistikanavalla ja vähintään 16 Gt:n kapasiteetilla nimi vaihtuu Arciksi. Geekbench-tulos oli ajettu tunnistetun nimen perusteella kaksikanavaista muistia hyödyntäen ja sitä oli dedikoitu GPU:n käyttöön testin aikana ilmeisesti 12,6 Gt.

