Vaikka Microsoft ehti jo ilmoittaa rekrytoivansa Altmanin ja muita OpenAI:n työntekijöitä, on nämä rekryt nyt peruttu Satya Nadellan siunauksella.

Uutisoimme aiemmin ChatGPT:stä parhaiten tunnetun OpenAI:n potentiaalisesta tuhosta, kun yhtiön hallitus käynnisti perjantaina hallitsemattoman ketjureaktion irtisanoessaan toimitusjohtaja Sam Altmanin. Viikonloppuna Microsoft ehti jo palkata koko OpenAI:lta lähtevän joukon, mutta nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen.

Altmanin potkut johtivat ensin pääjohtaja Greck Brockmanin eroon ja huhujen mukaan kaksikon perässä Microsoftille oli seuraamassa jopa yli 70 % koko OpenAI:n työvoimasta. Jo viikonloppuna huhuttiin, että OpenAI yrittäisi neuvotella Altmanin kanssa paluusta yhtiöön, mikä voisi samalla kumota muut irtisanoutumiset, mutta niiden neuvottelujen oletettiin kariutuneen Microsoftin rekryilmoituksen myötä.

Nyt koko tapahtumaketju on kääntynyt päälaelleen ja Altman on ilmoittanut palaavansa Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadellan siunauksella OpenAI:n peräsimeen toimitusjohtajan roolissa. Altmanin sijasta kenkää saikin lopulta käytännössä koko yhtiön hallitus, johon alustavasti on jäämässä entisestä miehityksestä vain Quoran toimitusjohtaja Adam D’Angelo. Hallituksen johtajaksi on nimetty tällä haavaa Salesforcen entinen toimitusjohtaja Bret Taylor ja kolmas alustavan hallituksen jäsenistä on Yhdysvaltain ex-valtiovarainministeri Lawrence ”Larry” Summers. Greg Brockmanin twiitti X:ssä varmisti käytännössä samalla, että koko tiimi on pysymässä OpenAI:lla.

Uusi hallitus voi saada aikaan myös uuden alun, sillä OpenAI:lla on jo pitkään väännetty peistä yhtiön fokuksesta, tekoälyn mahdollisista vaaroista ja tekoälyn kaupallistamispotentiaalista. Myös Altmanin potkujen syytä on kyseenalaistettu samoin kuin sitä, miksi yhtiön voittoa tavoittelevasta osasta lähes puolet omistava Microsoft oli pidetty piiloissa irtisanomisaikeista. Microsoftin toimitusjohtaja Nadella uskookin, että tuoreimmat käänteet olivat ensimmäinen ja tärkein askel kohti OpenAI:n vakaampaa, asiantuntevampaa ja tehokkaampaa johtamista.

Lähteet: Sam Altman @ X, Greg Brockman @ X, Reuters