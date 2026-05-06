Expreviewin pelitestien mukaan Arc Pro B70 peittoaa B580:n keskimäärin 36 %:n erolla, mutta GeForce RTX 5060 Ti kiilaa B70:n edelle 2,5 %:n erolla.

Intelin Battlemage-sukupolven erillisnäytönohjaimiin tarkoitettuja piirejä on erinäisten vuotojen mukaan ollut useita, mutta markkinoille niitä on saatu vain kaksi: BMG-G21 ja -G31. Pienempi piireistä on tuttu mm. Arc B570- ja B580 -malleista, mutta suurempi G31 on nähty vain ammattilaispuolella.

Intelin odotettiin laajalti julkaisevan kookkaamman BMG-G31:n pelinäytönohjaimiin, sillä yhtiön eri edustajat olivat maininneet Arc B770 -mallin nimeltä jo useammassakin yhteydessä. Toistaiseksi se on kuitenkin nähty vain Arc Pro B70 -ammattilaisnäytönohjaimessa. B770:n puuttuminen katalogista juontaa kaikella todennäköisyydellä juurensa kohonneisiin muistihintoihin, mikä saattaa myös tarkoittaa, ettei sitä tulla ikinä näkemään myynnissä.

Saapuu Arc B770 ikinä markkinoille tai ei, on sen pelisuorituskyvystä saatu nyt jonkinlaisia viitteitä. Kiinalainen Expreview on ajanut nimittäin pelitestejä Arc Pro B70 -mallilla, joka tuplattua muistikapasiteettia ja mahdollisesti eri kellotaajuuksia lukuun ottamatta vastaa sitä, mitä B770:ltä odotettiin.

Expreviewin testeissä Gunnirin valmistamaa Arc Pro B70 TF -mallia verrattiin Intelin Arc B580 -malliin sekä NVIDIAn GeForce RTX 5060 Ti 16 Gt -malliin. Synteettisten testien puolella sivusto luottaa 3DMarkiin ja testejä olikin tarjolla lukuisista eri osioista. Fire Strikessä B70 peittosi B580:n 40,3 ja RTX 5060 Ti:n 21,1 %:n erolla. Fire Strike Extremessä erot olivat 50,5 ja 25,1 % ja Fire Strike Ultrassa 50,5 ja 33,5 %. Time Spy -testissä B70 voitti B580:n 41,8 %:n ja 5060 Ti:n 30,3 %:n erolla ja Extreme-versiossa 47 ja 38,8 %:n eroin. Port Royalissa erot olivat 48 ja 15,1 % ja Steel Nomadissa 51,7 ja 19,1 %. Speed Way -testissä B70 löi B580:n 36,4 %:n erolla, mutta 5060 Ti oli tällä kertaa selvästi nopein ja voitti B70:n 23,3 %:n erolla.

Pelitesteissä käytettiin 1440p-resoluutiota. Rasterointisuorituskykyä mitattaessa Cyberpunk 2077 -pelissä B70 peittosi B580:n 36,7 %:n ja 5060 Ti:n 14,2 %:n erolla. Monster Hunter Wildsissa B70 voitti B580:n 30,8 %:n erolla mutta 5060 Ti livahti edelle 10,1 %:n erolla. Sama kaava jatkui Marvel Rivalsissa, Assassin’s Creed Shadowsissa ja Black Myth: Wukongissa; Marvelissa B70 oli B580:aa 40,8 % nopeampi ja 5060 Ti voitti B70:n 7,2 % erolla, Assassin’s Creedissä B70:n ja B580:n väliin jäi 16,7 % ja 5060 Ti:n ja B70:n väliin 18,4 % ja lopulta Wukongissa B70 voitti B580:n 37,5:n erolla ja 5060 Ti B70:n 20,5 %:n erolla.

Säteenseurantapuolella testipelejä olivat F1 25, Kingdom Come: Deliverance II, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Shadows ja Monster Hunter Wilds. B70 oli kolmikon nopein F1 25:ssä voittaen B580:n jopa 65,7 %:n ja 5060 Ti:nkin 13,7 %:n erolla. Sama meno jatkui Kingdom Comessa, jossa eroa oli B70:n eduksi 45,1 %:n B580:aan ja 8,6 % 5060 Ti:in nähden. Myös Cyberpunkissa B70 oli kukkulan kuningas voittaen B580:n 39,5 %:n ja 5060 Ti:n 3,4 %:n erolla. B70 voitti B580:n Assassin’s Creedissä 23,3 ja Monster Hunter Wildsissä 27,3 %:n eroilla, mutta 5060 Ti voitti sen samaan aikaan 8,1 ja 18,7 %:n eroilla.

Expreview testasi myös näytönohjainten tekoälysuorituskykyä MLPerf Clientillä, mutta vertailua ei voitane pitää reiluna sen ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen ajureiden vuoksi, kun B580:lla ja 5060 Ti:llä oli käytössään vain peliajurit.

Lähteet: Tom’s Hardware, Expreview