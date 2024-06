Testivuotojen mukaan Intelin tulevat Lunar Lake saattaa jäädä Zen 5:n alakynteen prosessorisuorituskyvyssä, mutta GPU-suorituskyky haastaa Strix Pointin vakuuttavasti.

Intel julkisti uuden Lunar Lake -arkkitehtuurin vähävirtaisiin kannettaviin Computex-messuilla. Viimeisimpien huhujen mukaan prosessoria odoteltaisiin markkinoille vasta syyskuussa, mutta sitä odotellessa on hyvää aikaa tutustua vuotaneisiin testeihin.

Lunar Lake -prosessorit tullaan tuntemaan markkinoilla Core Ultra 200V -sarjana ja uutisoimmekin aiemmin nettiin vuotaneesta, koko malliston sisältävästä listauksesta. Nyt vuotaneet testit kattavat sekä prosessori- että GPU-suorituskykyä mittaavia tuloksia ja osa niistä on julkaistu saman lähteen toimesta, kuin aiempi mallistovuotokin. Tuloksia tulkitessa on syytä muistaa, ettei julkaisemattomilla tuotteilla ajetut testit välttämättä vastaa lopullista tuotetta.

Geekbench 6.3.0 -testien mukaan Intelin tuleva Core Ultra 7 268V tulee nettoamaan Geekbenchissä yhdellä ytimellä noin 2710-2740 pistettä, kun kaikilla kahdeksalla ytimellä niitä pitäisi ropista noin 9900-10050. Core Ultra 200V -malliston toiseksi nopein prosessori ei ensitestien mukaan pärjäisi suorituskyvyssä AMD:n Ryzen AI 9 365:lle, mutta toisaalta vuototulokset on voitu hyvinkin ajaa eri TDP:llä. VideoCardz listaa taulukossaan kummankin maksimi-TDP:n.

Malliston vuotanut Jaykihn on puolestaan julkaissut tuloksia tarkemmin määrittelemättömällä Lunar Lake 16 Gt -kokoonpanolla 17 ja 30 watin TDP:llä. Löydät tarkat tulokset yllä olevasta kuvasta, mutta VideoCardz on kätevästi poiminut Ryzen AI 300 ES- ja HX 370 -tulokset Time Spy -verrokeiksi. Taulukon mukaan Ryzen AI 300 ES:llä 15 watin TDP:llä ajettu tulos on käytännössä tasoissa 17 watin Lunar Laken kanssa, eikä Ryzen AI HX 370 pääse 54 watin TDP:stä huolimatta karkuun 30 watin Lunar Lakelta.

Lähteet: VideoCardz (1), (2)