Logitech julkaisi matalaprofiilisen ja langattoman G515 Lightspeed TKL -pelinäppäimistön

Logitechin uusi tenkeyless-mallinen langaton pelinäppäimistö mukailee valmistajan suositun G915-malliston ulkoasua.

PC-tarvikkeista tunnettu Logitech on julkaissut Logitech G -pelituotteidensa joukkoon uuden matalaprofiilisen ja langattoman G515 Lightspeed TKL -pelinäppäimistön, jossa ei nimensä mukaisesti ole lainkaan oikean reunan numeronäppäimiä pöytätilan säästämiseksi. Ulkoasultaan G515 Lightspeed TKL muistuttaa melkoisesti Logitechin joitain vuosia vanhempia G915-näppäimistöjä, mutta nyt mukana on valmistajan sittemmin esittelemiä ominaisuuksia, kuten näppäinkomentojen monipuoliseen mukauttamiseen tarkoitettu Keycontrol, joka lanseerattiin keväällä G Pro X 60 Lightspeed -näppäimistön ohella.

Vain 22 millimetrin korkuinen G515 Lightspeed TKL on saatavilla sekä lineaarisilla että tuntopisteellisillä, valmiiksi voidelluilla kytkimillä ja siinä on PBT-muoviset näppäinhatut. Akunkestoa näppäimistölle lupaillaan 36 tuntia, mutta Logitech ei täsmennä, voivatko RGB-valot olla tällöin päällä ja päästäänkö tulokseen Lightspeed- vai Bluetooth-yhteydellä. Näppäimistön mukana toimitettavaan Lightspeed-vastaanottimeen voi USB-liitäntöjen säästämiseksi yhdistää myös toisen Lightspeed-yhteensopivan laitteen, kuten pelihiiren.

Mustana ja valkoisena valittavissa oleva G515 Lightspeed TKL on heti saatavilla ja sen suositushinta Logitech G -verkkokaupassa on 150 euroa. Myöhemmin saataville tulevan langallisen version suositushinta on 110 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivut