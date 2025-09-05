Siinä missä nykyinen Arrow Lake sisältää parhaimmillaan 24 ydintä, voi Nova Lakessa olla yhteensä jopa 52 ydintä.

Intelin kuluttajaluokan PC-prosessorit olivat pitkään maksimissaan neliytimisiä, kunnes AMD:n Zen-prosessoreiden suorituskyky pakotti yhtiön muutokseen. Sittemmin perinteisten suorituskykyisten ydinten rinnalle on saatu myös vähävirtaisempia ytimiä, mitkä ovat jatkaneet ydinmäärien kasvua Intelin leirissä.

Intelin nykyisissä Arrow Lake -prosessoreissa on enimmillään 24 ydintä, joista 8 on suorituskykyisiä P-ytimiä ja 16 vähävirtaisempia E-ytimiä. Tulevat Nova Lake -työpöytäprosessorit tulevat nostamaan tuon määrän ennakkotietojen mukaan kerralla jopa 52 ytimeen.

Nova Lake-S:n korkea ydinmäärä on käytännössä varmistunut rahtikirjojen kautta, joissa on mainittu sekä 28 että 52 ytimen prosessorit. Tiettävästi niiden ero tulee olemaan prosessorisirujen määrässä: 28-ytimisessä yksi 8 P-ytimen ja 16 E-ytimen siru ja 52-ytimisessä kaksi. Kuten nokkelimmat pythagoraat jo varmasti laskivatkin, ei P- ja E-ydinten määrät täsmää raportoituun kokonaismäärään, mikä selittyy neljällä LP-E-ytimellä, jotka sijaitsevat SoC-sirulla kuten aiemmissakin LP-E-ytimiä hyödyntäneissä prosessoreissa.

Intelin toimitusjohtaja Lip-Bu Tan on varmistanut aiemmin, että yhtiö tulee julkaisemaan Nova Lake -prosessorit ensi vuoden loppupuolella. Arkkitehtuuri tulee päätymään työpöydän lisäksi myös kannettaviin. Sitä ennen yhtiöltä on luvassa Panther Lake -prosessorit kannettaviin sekä Arrow Lake Refresh -prosessorit työpöydälle.

Lähde: VideoCardz