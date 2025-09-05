Brilliance 27E3U7903 on nimensä mukaisesti 27-tuumainen, mikä 5120x2880-resoluutiolla tarkoittaa 218 PPI:n tarkkuutta.

Philips on nykyään näyttöuutisissa lähinnä Evnia-pelibrändinsä kautta. Uusi ammattimaiseen sisällöntuotantoon ja muuhun työkäyttöön suunnattu Brilliance-näyttö kuuluu kuitenkin emobrändin alle.

Philips Brilliance 27E3U7903 ei solju välttämättä kielen päältä kaikkein sujuvimmin, mutta se ei tee näytön ominaisuuksista yhtään vähemmän vakuuttavia. 27″ näyttö on varustettu 5K- eli 5120×2880-resoluution IPS-paneelilla, mikä tarkoittaa näytön tarkkuuden olevan jopa 218 PPI, eli se täyttää esimerkiksi Applen Retina-näytön vaatimukset sen osalta. Näytön virkistystaajuus on maksimissaan 70 hertsiä. Näyttöä suojataan 7H-kovuuden lasilla, joka on pinnoitettu heijastuksia poistavalla kerroksella.

Näytölle luvataan 500 nitin tyypillinen kirkkaus, mutta DisplayHDR 600 -sertifikaatti varmistaa sen yltävän kirkkaampiinkin lukemiin. Näytön paneeli on 8-bittinen ja se tukee FRC:n avulla 10-bittistä väriavaruutta; sen kerrotaan kykenevän toistamaan 99,5 % AdobeRGB-, 99 % DCI-P3- ja 160 % sRGB -väriavaruuksista. Värit ja muut säädöt saa nopeasti kohdalleen Calman Ready -tuen avulla, mutta näytön Delta E:n luvataan olevan alle 2 jo paketista otettaessakin. Näytön tyypillinen kontrastisuhde on 2000:1 ja G2G-vasteaika 4 millisekuntia.

Brilliance 27E3U7903:n liitinvalikoimaan kuuluu yksi HDMI 2.1 -liitäntä, yksi Thunderbolt 4 (USB-C) sisääntulo ja yksi ulostulo sekä gigabitin verkkoliitin. USB-hubista löytyy yksi USB-C-liitäntä koneen suuntaan ja kaksi USB-A ja yksi USB-C laiteiden suuntaan. Mukana on myös kuulokeliitin. Thunderbolt 4 -sisääntulo tukee maksimissaan 96 watin USB-PD-virransyöttöä, kun ulostulossa on rajoituttu 15 wattiin. Näytöstä löytyy myös tekoälyn tehostama 5 megapikselin webbikamera, joka tukee Windows Hello -ominaisuuksia sekä kohteen automaattista seurantaa. Philips MultiViewin ansiosta näyttöön saa samanaikaisesti kuvan kahdesta lähteestä rinnakkain.

Philips Brilliance 27E3U7903:n suositushinta Suomessa on 821 euroa ja se tulee saataville marraskuussa.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)