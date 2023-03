Mooren laistakin tunnettu Gordon Moore oli kuollessaan 94-vuotias.

Intelin perustajiin kuulunut ja Mooren laista kenties parhaiten nykypäivänä tunnettu Gordon Moore on kuollut. Moore oli kuollessaan 94-vuotias. Hänen kerrotaan kuolleen rauhallisesti kotonaan Hawaiilla perheensä ympäröimänä.

Moore perusti Intelin yhdessä Robert Noycen kanssa vuonna 1968 ja toimi yhtiön varatoimitusjohtajana vuoteen 1975 asti, jolloin hänet nostettiin yhtiön johtoon. Vuonna 1979 Moore valittiin yhtiön toimitusjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi. Moore toimi Intelin toimitusjohtajana vuoteen 1987 asti, jonka jälkeen hän jättäytyi sivummalle toimien vain hallituksen puheenjohtajana. Vuonna 1997 hän eläköityi muodollisesti, mutta piti emeritus puheenjohtajan titteliä vielä vuoteen 2006 asti.

Intelin ulkopuolella Moore oli aktiivinen filantrooppi keskittyen etenkin luonnonsuojeluun, tieteisiin ja hoitotyön edistämiseen. Hän on perustanut vaimonsa kanssa vuonna 2000 myös Gordon and Betty Moore Foundation -järjestön, jonka kautta on lahjoitettu hyväntekeväisyyteen tähän päivään mennessä jo yli 5,1 miljardia dollaria. Presidentti George H.W. Bush on myöntänyt Moorelle National Medal of Technology -mitalin ja presidentti George W. Bush puolestaan maan korkeimman siviilille myönnettävän mitalin eli Presidential Medal of Freedomin.

Mooren lain juuret löytyvät vielä Inteliäkin kauempaa, sillä hän julkaisi kuuluisan ennustuksensa piirien transistorimäärän kaksinkertaistumisesta joka vuosi jo vuonna 1965. Vuonna 1975 Moore viilasi ennustustaan todeten piirien transistoribudjettien kaksinkertaistuvan seuraavat kymmenen vuotta joka toinen vuosi. Myös muunlaisia tulkintoja Mooren sanomisista on nähty, mutta Intel lienee virallisin historian kirjoittaja tämän saagan osalta.

Moorea jäävät kaipaamaan koko teknologiamaailman lisäksi tämän vaimo Betty, lapset Kenneth ja Steven sekä neljä lastenlasta.

Intelin obituaari