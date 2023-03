Suomalainen Unevn Base tekee peli-PC:stä oheislaitteineen helpommin mukana kulkevan

Base on tietokonekokoonpanon ja oheiskomponentit sekä näytön sisäänsä mahduttava pöytä, joka taittuu myös helposti mukana kuljetettavaan muotoon.

Suomalainen Unevn on julkaissut uuden Base-pelikonekokonaisuuden. Yksinkertaistettuna kyseessä on pöytä, joka toimii samaan aikaan firman omien sanojen mukaan Mini-ITX-kotelona ja näyttötelineenä sekä mahdollistaa myös oheistarvikkeiden sekä näytön kuljettamisen pienemmässä paketissa paikasta toiseen. Mini-ITX-koteloksi mainitsemisesta huolimatta Baseen on kuitenkin mahdollista mahduttaa Mini-ITX-emolevyjen lisäksi myös mATX-emolevy.

Base on suunniteltu pelikokoonpanoksi, jonka voi kuljettaa helposti paikasta toiseen tekemättä kuitenkaa kompromissia itse pelikokemuksessa. Täydestä pöydästä kannettavaan tilaan tai toisin päin taittaminen onnistuu valmistajan kotisivujen mukaan alle minuutissa. Pöydän pinta on valmistajan mukaan valmistettu autovalmistuksesta tutusta materiaalista, joka on suunniteltu kestämään. Pinnan materiaalin kerrotaan tarjoavan hyvä tarttumapinta hiirimatolle ja näppäimistölle, mutta liukuvan kuitenkin hyvin ranteen alla.

Basen sisuksissa on tilaa tietokonekokoonpanolle ja pöydän kyljissä on ilmanottoaukot kokoonpanon ilmankiertoa varten. Lisäksi sisuksiin mahtuu kannettavassa tilassa myös oheistarvikkeet kuten hiiri ja näppäimistö sekä maksimissaan 27-tuumainen näyttö. Valmistajan kotisivuilla on tarjolla myös listaus pöydän kanssa yhteensopivista näytöistä ja tarkemmat mitat siitä, millaisia komponentteja pöytään on mahdollista sisällyttää. Pöydän itsensä mitat syvyys- ja leveyssuunnassa ovat 68 x 114 cm. Painoa pöydällä ilman kokoonpanoa on 20 kilogrammaa ja kokoonpanon kanssa noin 27 kilogrammaa riippuen toki käytetyistä osista.

Peliasentoon avaamisen jälkeen pöydässä on tarjolla sen jalkojen korkeuden säätö ja integroitu näyttöteline, jolle on tarjolla korkeuden säätö, syvyyden säätö sekä näytön kulman säätö. Valmistaja on tiedotteessaan kertonut pöydän valmistuksen tapahtuvan pääosin Suomessa, minkä lisäksi loppukokoonpano tehdään täysin Suomessa.

Unevn Base on tilattavissa valmistajan kotisivuilta 2490 euron hintaan ilman kokoonpanoa. Halutessaan mukaan voi tilata myös esiasennetun pelitietokoneen, 25- tai 27-tuumaisen näytön sekä Logitechin G Pro Wireless hiiren ja G915 TKL Tactile -näppäimistön. Kalleimmilla tietokoneen osilla, suuremmalla näytöllä sekä näppäimistön ja hiiren kanssa kokonaiskustannukseksi tulee 6690 euroa.

Lähde: Unevn