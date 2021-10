Intelin Raja Koduri ja Roger Chandler paljastivat uusia tietoja Arc-näytönohjaimista

Haastattelussa kerrottiin muun muassa näytönohjainten saatavuudesta, ajureista, Intelin alustan yhteentoimivuuksista ja XeSS:n hyvästä vastaanotosta kehittäjien parissa.

Intel valmistautuu parhaillaan julkaisemat uudet Arc-erillisnäytönohjaimet pelikäyttöön. Alchemist-koodinimellä tunnetun ensimmäisen sukupolven Xe-HPG-arkkitehtuurin näytönohjainten pitäisi saapua kauppojen hyllylle ensi vuoden alussa.

Gadgets 360 on haastatellut Intelin Raja Koduria ja Roger Chandleria tulevien Arc-näytönohjainten tiimoilta. Haastattelussa toistuu useita aiemmin paljastuneita tietoja, mutta mukaan mahtuu myös täysin uutta.

Intelin mukaan yhtiö on suunnitellut Alchemist-näytönohjaimet nimenomaan pelaajille ja sisällöntuottajille. Käytännössä tämä tarkoittaa itse arkkitehtuurin ja ohjelmistojen optimointia ja kehittämistä juuri tähän käyttöön, mutta kuten jo markkinoilta löytyvistä näytönohjaimista tiedetään, se ei tarkoita välttämättä louhintanopeuden suhteen mitään. Sekä Chandler että Koduri kuitenkin toteavat, että mitään NVIDIAn louhintarajoittimen kaltaista tai muuta vastaavaa nimenomaan kryptolouhintasuorituskykyyn pureutuvaa rajoitinta tai estettä yhtiö ei ole suunnitellut.

Intel on aiemmin maininnut, että se tulee julkaisemaan ajureita uusille Arc-näytönohjaimille ennaltamäärätyssä aikataulussa. Käytännössä se tarkoittaa, ettei yhtiö olisi suunnitellut julkaisevansa alussa ns. Day 0 -ajureita uusille peleille. Nyt Chandler kuitenkin kertoo positiivisia uutisia, kertoen että joidenkin suurten julkaisujen kanssa olisi tulossa ylimääräisiä ajurijulkaisuja sovitun aikataulun ulkopuolella.

Myös Intelin XeSS-skaalausteknologian kuulumisiin saatiin haastattelussa päivitys. Chandlerin mukaan kehitysyhteisö on ollut innoissaan XeSS-teknologiasta ja yhtiön tekevän tällä hetkellä yhteistyötä useamman tusinan studion kanssa. Kehittäjät ovat erityisesti pitäneet teknologian avoimuudesta, sillä XeSS:stä on luvassa paitsi Intelin XMX-matriisilaskimille optimoitu versio, myös kaikilla DP4A:ta tukevilla näytönohjaimilla toimiva versio. Intelin mukaan teknologian pitäisi tulla saataville mukavalla alkukattauksella ja tuettujen pelien määrän kasvavan sen jälkeen aggressiivisesti.

Mitä saatavuuteen tulee, Intelin mukaan tällä hetkellä kysyntä on niin kovaa, ettei se pysty takaamaan näytönohjainten saatavuuden olevan riittävää julkaisussa. Kuten GeForce ja Radeon, myös Arc-näytönohjaimet tulevat saatavilla useilta eri AIB-valmistajilta. Intelin mukaan mukana on sekä useita OEM- että ODM-valmistajia ja yhtiön julkaisseen Xe-LP-arkkitehtuurin DG1:stä erillisnäytönohjaimen varmistaakseen tuotantoketjun toimivuuden. Intel toimittaa AMD:n ja NVIDIAn tapaan valmistajille referenssimallin, mutta myös kustomoituja piirilevyjä pitäisi olla luvassa.

Haastattelussa paljastui myös tarkempia tietoja Intelin suunnitelmista koko alustan tarjoajana. Yhtiö tulee markkinoimaan erillisnäytönohjaimen ja integroidun grafiikkaohjaimen yhteistyötä Deep Link -nimellä, jonka lisäksi alusta kykenee jakamaan prosessorin ja näytönohjaimen tehobudjettia tarpeen mukaan. Kyseessä on AMD:n SmartShift-teknologian kaltainen ominaisuus, joka koskee kannettavia. Sekä prosessorilla että näytönohjaimella on oma tietty tehobudjettinsa, mutta sen lisäksi alustalla on reilusti pelivaraa antaa kuorman mukaan joko prosessorille tai näytönohjaimelle suurempi tehonkulutusraja.

Voit lukea koko haastattelun lähdelinkin takaa.

Lähde: Gadgets 360