Intelin lähestyvä Raptor Lake -julkaisu on keskittynyt vuotorintamalla pääosin työpöytämalleihin. Nyt tietoa on saatu myös mobiilipuolen tehoprosessoreista, kiitos luottovuotaja momomo_us:n.

Siinä missä Raptor Laken työpöytäversioissa on lisätty ytimiä vain E-puolelle, on mobiilimallisto kokeilemassa toisenlaista lähestymistapaa. Core i5-13600HX sisältää nimittäin yhtä monta E-ydintä kuin edeltäjänsäkin, mutta P-ytimiä on nyt kaksi lisää. BAPCon tulostietokantaan ilmestynyt prosessori tunnistuu 14-ytimisenä ja 20 säiettä ajavana, mikä tarkoittaa kuutta P-ydintä (12 säiettä) ja kahdeksaa E-ydintä (8 säiettä). Core i5-12600HX:ssä oli neljä P-ydintä (8 säiettä) ja kahdeksan E-ydintä (8 säiettä).

Vaikka kyse on kannettaviin menevästä prosessorista, sen testialusta on luokiteltu työpöydäksi. Prosessorin käyttämä siru on sama, mutta tuotteistettu eri kannettaviin sopiviksi mm. käyttämällä juotettavaa sBGA-paketointia LGA:n sijasta. Kannettavassa oli käytössä 32 Gt DDR4-3200-muistia (SODIMM) kahdessa kanavassa. Tallennustilasta oli vastuussa tuntematon RAID-pakka ja käyttöjärjestelmänä Windows 11 Enterprise.

Corfe i5-13600HX saa BAPCon testissä yleistulokseksi 1573 pistettä. Itse tuloksista on vaikea tulkita vielä sen enempää, sillä netistä ei tunnu löytyvän tuloksia samasta testistä Core i5-12600HX:lle tai ylipäätään Alder Lake-HX -sarjalle. Core i7-12800HX:n (8 P-ydintä + 8 E-ydintä) yleistulokset samassa testissä vaihtelevat 1780-1869 pisteen välillä ja nekin perustuvat ilmeisesti kahden kannettavan otantaan.

Lähde: momomo_us @ Twitter