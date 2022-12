Vuoto kattaa sekä työpöytä- että työasemamarkkinoiden roadmapit ensi vuodelle ja paljastavat muun muassa Raptor Lake-S Refresh -päivitysversiot vuoden puolivälin tienoilla.

Intel kertoi hiljattain tulevansa esittelemään uusia roadmappeja viikon kuluttua. Twitteristä tuttu vuotaja HXL eli 9550pro ei malttanut kuitenkaan odottaa, vaan on twiittaillut julki pitkän liudan Intelin julkaisemattomia dioja.

Ensimmäisessä vuotodiassa on Intelin päivitetty versio työpöytäpuolen Raptor Lake -perheestä, johon lukeutuvat myynnissä olevien i5-13600K-, i7-13700K- ja i9-13900K -mallien lisäksi 6 GHz:n maksimi Boost-kellotaajuudelle yltävä Core i9-13900KS sekä kerroinlukolliset Core i7-13700 ja i9-13900. Core i9-13900KS huippumallin perus-TDP on nostettu 150 wattiin, mutta hetkellinen ”Turbo-TDP” on samat 253 wattia kuin i7-13700K:lla ja i9-13900K:llakin. Kerroinlukollisten mallien TDP-arvo on 65 wattia ja maksimi kulutus 219 wattia.

Toinen diavuoto sisältää puolestaan Intelin työpöytä- ja työasema-alustojen roadmapin, joka pitää sisällään kenties aikamoisen yllätyksen: LGA1700-kanta on löytänyt lisäelämän ja jaksaa vielä kolmannen sukupolven Raptor Lake-S Refresh -alustan alla. Raptor Laken päivitysversio on määrä julkaista ensi vuoden puolivälissä ja roadmapiin mahtuu mukaan koko ensi vuosi, mikä tarkoittaa Meteor Laken tulevan myyntiin aikaisintaan alkuvuodesta 2024. Toistaiseksi ei ole tiedossa tullaanko Raptor Lake-S Refresh -prosessorit julkaisemaan nykyiseen 13. sukupolven Core -perheeseen vai kantavatko ne jo 14. sukupolven nimeä. Uusia piirisarjoja ei ole luvassa, vaan päivitysversiot jatkavat tutulla 700-sarjalla.

Kolmas ja neljäs diavuoto koskevat Intelin työasemapuolen Sapphire Rapids-112L- ja 64L-prosessoreita. Sapphire Rapids-64L tulee myyntiin Xeon W-2400 -sarjana, jonka huippumallissa on 24 ydintä, 48 Mt L3-välimuistia ja 64 PCIe-linjaa. Sapphire Rapids-112L on puolestaan Xeon W-3400-sarja ja sen huippumallissa on 56 ydintä, 105 Mt L3-välimuistia ja 112 PCIe-linjaa.

Lähde: 9550pro @ Twitter