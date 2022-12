NVIDIA julkaisi uudet GeForce ja Studio 527.56 -ajurit

GeForce-ajureissa on mukana tuki Portal with RTX:lle, Witcher 3:n next gen -päivitykselle ja Jurassic World Evolution 2:n DLSS 3 -päivitykselle.

NVIDIA on julkaissut uusia ajureita näytönohjaimilleen. Uusien GeForce 527.56 -ajureiden rinnalla julkaistiin tällä kertaa myös luovaan työhön suunnatut Studio 527.56 -ajurit. Molemmat ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille. GeForce-ajurit tukevat näytönohjaimia Maxwell- ja Studio-ajurit Pascal-arkkitehtuurista lähtien. GeForce 527.56 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leimat Portal with RTX:lle, The Witcher 3: Wild Huntin next gen -päivitykselle ja Jurassic World Evolution 2:n DLSS 3 -päivitykselle. Mahdollisista suorituskykyeroista ei ole mainintoja. Korjattujen ongelmien listalle ovat tällä kertaa päässeet esimerkiksi Watch Dogs 2:n vilkkuva taivas GeForce RTX 4090:llä, Minecraftin Java-version grafiikan korruptoituminen ja ajureiden asentumisongelmat GeForce GTX 1060:lla varustetuilla Surface Book 2 -kannettavilla. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi Forza Horizon 4:n Steam-version kaatuilu noin 15-30 minuutin pelaamisen jälkeen, Halo Wars 2:n aluskasvuston normaalia suurempi koko ja vilkkuminen sekä vanha tuttu epävakaus, jos HDR kytketään päälle tai pois muulla kuin natiiviresoluutiolla. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja kaikkiin muutoksiin ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF). Studio 527.56 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat optimaalinen tuki nimeämättömälle joukolle uusimpia sisällöntuotantosovelluksia sekä NVIDIAn Omniverselle, johon lukeutuu myös Unreal Engine Connector -silta. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Studio-blogissa ja kaikkiin muutoksiin ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).