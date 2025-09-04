Deutsche Bankin teknologiakonferenssissa valettiin uskoa mm. 14A-prosessiin ja Nova Lake -prosessoreihin.

Intelin lähihistoria ja nykyhetki tuntuu myrskyisältä matkalta kriisistä toiseen. Viimeisimmissä käänteissä Yhdysvallat hankki omistukseensa 10 % yhtiön osakekannasta periaatteessa maksamatta mitään, eikä ainakaan Intelin välitön lähitulevaisuus näytä sekään turhan valoisalta.

Intelin talousjohtaja David A Zinsner on ollut elokuun lopulla Deutche Bankin 2025 Technology Conference -tapahtuman tiimoilta konferenssipuhelussa, jossa on paljastunut tietoja yhtiön lähitulevaisuuden suunnitelmista ja tilanteesta. Puhelussa käytiin läpi myös Yhdysvaltain hallinnon ja Intelin välisiä kauppoja sekä SoftBankin hiljattaista sijoitusta yhtiöön. Voit tutustua aiheeseen lähemmin lähdelinkin takaa.

io-techin lukijoita kiinnostanee kuitenkin enemmän yhtiön valmistusprosessien tila sekä tulevien tuotteiden aikataulut. Zinsnerin mukaan yhtiön 18A-prosessi ei ole edennyt aivan toivotunlaisesti, mutta suorituskyvyn olevan sitä mitä pitää ja saantojenkin paranevan tasaiseen tahtiin. Myös 14A-prosessin kehitys vaikuttaa hyvältä ja sen PDK-kehityskitin kerrotaan olevan aivan eri tasolla 18A:n kanssa, mikä tekee siitä heti selvästi paremman prosessin Intel Foundryn näkökulmasta.

Intelin seuraavat uudet prosessorit tottelevat koodinimeä Panther Lake ja se on Lunar Laken tavoin kannettaviin suunnattu arkkitehtuuri. Zinsner kertoo prosessoreiden olevan edelleen aikataulussaan ja ensimmäisen mallin julkaisun tapahtuvan vielä tämän vuoden puolella, kun laajempaa saatavuutta on luvassa ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Hän myöntää Intelin amerikkalaisen jalkapallon termistöä lainaten rähmänneen tämän kierroksen työpöytäpuolella, etenkin suorituskykyisimpien kokoonpanojen osalta. Se johtuu Zinsnerin mukaan yksinkertaisesti hyvien tuotteiden puutteesta. Seuraavana työpöytäpuolelle saapuvan Nova Laken hän kehuu sisältävän kattavamman mallivalikoiman ja tähtäämään myös suorituskykyisimpiin tietokoneisiin.

Palvelinpuolelle Zinsner ei lupaa vastaavaa paluuta huipulle. Vaikka Intel tuo kerta toisensa jälkeen entistä suorituskykyisempiä prosessoreita markkinoille, ne eivät pärjää yleisellä tasolla kilpailijan tarjonnalle. Hän kertoo Intelin suorituskyvyn valopilkkuja olevan yhden säikeen tehtävät sekä GPU-palvelimen ”isäntäprosessorina” toimimisen. Hän sanoo myös suoraan, ettei tuleva Diamond Rapids tule riittämään kilpailijan kiinni saamiseen kuin tietyissä tilanteissa. Sitä seuraavalta Coral Rapidsilta odotetaan kuitenkin enemmän.

Lähde: Intel @ Seeking Alpha