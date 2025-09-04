Samsung ei ole saanut tuotua Tab S11 -perheeseen merkittäviä uusia ominaisuuksia, mutta Ultra-mallin näyttölovea on saatu kutistettua viime sukupolvesta.

Samsung on pitänyt tänään Galaxy Unpacked -julkaisutilaisuuden, jossa julkaistiin uusi Galaxy S25 FE -puhelin sekä uudet Galaxy Tab S11 -sarjan taulutietokoneet.

Galaxy Tab S11 -mallistoon kuuluu kaksi mallia: 11” perusmalli ja 14,6” Ultra. Molempien sisällä sykkii sama TSMC:n 3 nanometrin luokan prosessilla varustettu MediaTek Dimensity 9400+ -järjestelmäpiiri, jonka luvataan tarjoavan 24 % parempaa prosessori-, 27 % parempaa GPU- ja 33 % parempaa NPU-suorituskykyä verrattuna edeltäjäänsä.

Samsungin lehdistötiedote keskittyy pääasiassa Ultra-malliin ja ilmeisesti osa uusista ominaisuuksista onkin rajoitettu vain sen käyttöön. Paranneltu DeX-käyttöliittymä tukee Ultralla uutta Extended-tilaa, jossa ulkoinen näyttö toimii haluttaessa perinteisenä laajennettuna työpöytänä. Se tukee myös maksimissaan neljää erillistä työtilaa, eli oletettavasti virtuaalityöpöytää. Mukana tulee myös uudelleen suunniteltu S Pen -stylus, mutta Bluetooth-ominaisuudet eivät ole uudessakaan versiossa tuettuja.

Molemmat uusista Tab S11 -sarjalaisista tukee luonnollisesti Samsungin tuoreimpia multimodaalisia tekoälyominaisuuksia. Yhtiö listaa esimerkkiominaisuuksina kirjoittamista ja piirtämistä avustavat työkalut ja Circle to Search -haun. Gemini Live mahdollistaa neuvon kysymisen tekoälyltä esimerkiksi näytön sisällön suhteen tai kameran kohteesta.

Galaxy Tab S11:n ja S11 Ultran tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino S11 Ultra: 208,5 x 326,3 x 5,1 mm, 692 (Wi-Fi) tai 695 (5G) grammaa S11: 165,3 x 253,8 x 5,5 mm, 469 (Wi-Fi) tai 471 (5G) grammaa

Näyttö S11 Ultra: 14,6” 2960×1848 Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, piikkikirkkaus 1600 nitiä, HBM 1000 nitiä, heijastuksia poistava kerros S11: 11” 2560×1600 Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, piikkikirkkaus 1600 nitiä, HBM 1000 nitiä

MediaTek Dimensity 9400+ (3,6 GHz Cortex-X925, 3x 3,3 GHz X4, 4x 2,0 GHz A720, Immortalis-G925 MC12, NPU 890)

Muisti ja tallennustila S11 Ultra: 12 / 256 Gt, 12 / 512 Gt, 16 Gt / 1 Tt, microSD-korttipaikka S11: 12 / 128 Gt, 12 / 256 Gt, 12 / 512 Gt, microSD-korttipaikka

Kameraratkaisut S11 Ultra: 13 megapikselin laajakulma ja 8 megapikselin ultralaajakulma takana, 12 megapikselin etukamera S11: 13 megapikselin takakamera, 12 megapikselin etukamera

Yhteydet S11 Ultra: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G-mallissa tuki alle 6 GHz:n taajuuksille S11: Wi-Fi 6E, Blueototh 5.4, 5G-mallissa tuki alle 6 GHz taajuuksille

Akku: S11 Ultrassa 11600 mAh, S11:ssä 8400 mAh, USB-C 3.2, 45W pikalataus

Muuta: IP68-suojaus, sormenjälkilukija näytön alla, AKG:n säätämät neljä kaiutinta stereokonfiguraatiossa

Android 16, One UI 8

Samsung Galaxy Tab S11 ja S11 Ultra saapuvat myyntiin Moonstone Gray ja Platinum Silver väreissä välittömästi. S11-perusmalli on hinnoiteltu Wi-Fi-yhteydellä alkaen 999 ja 5G-yhteydellä alkaen 1199 euroa, kun S11 Ultran Wi-Fi-version hinnat alkavat 1499 ja 5G-version 1649 eurosta. Suomessa ei tule myyntiin lainkaan 512 Gt:n tallennustilalla varustettuja versioita kummastakaan.

Lähde: Samsung