Intelin tulevat Core i5-13600K ja i7-13700K kattavassa pelitestivuodossa

Uusissa pelitesteissä näkyy jälleen Raptor Laken parantunut suorituskyky etenkin minimi-FPS:n osalta.

Intel tulee julkaisemaan tulevana syksynä uudet 13. sukupolven Core -prosessorit. Raptor Lake -koodinimellä tunnetut prosessorit tulevat sopimaan nykyisiin 600-sarjan emolevyihin, mutta niiden rinnalla tullaan julkaisemaan myös uudet 700-sarjan emolevyt.

Tyypillisesti julkaisun lähestyessä tulevista tuotteista alkaa vuotamaan aina jotain kautta erilaisia tietoja kiihtyvään tahtiin, eikä Raptor Lake tee tähän poikkeusta. Netissä on nähty jo useita Core i5-13600K:n, i7-13700K:n ja i9-13900K:n testejä ja nyt vuorossa on kattava katsaus erilaisia pelitestejä kahdella ensin mainitulla. Tällä kertaa tulokset on ajettu prosessoreiden QS- eli Qualification Sample -versioilla, joiden pitäisi olla käytännössä kaikin puolin identtisiä jälleenmyyntimallien kanssa, olettaen ettei viime metreillä tule eteen odottamattomia katastrofeja.

Uusien Intel-pelitestien takaa löytyy tuttu nimi, eli muistakin Raptor Lake -vuodoista tutuksi tullut ExtremePlayer. Käytännössä testi on sama, kuin aiemmin i9-13900K:lla ajettu ja pelivalikoimaan kuuluvat Counter-Strike: Global Offensive, Final Fantasy IX: Endwalker, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Naraka, Apex Legends, Forza Horizon 5, Monster Hunter: Rise, FarCry 6, Red Dead Redemption 2 ja Horizon Zero Dawn, kun synteettistä puolta edustivat 3DMark Time Spy, Fire Strike, Fire Strike Extreme ja FireStrike Ultra.

DDR4-muisteilla ajettuna Core i5-13600K peittosi i5-12600K:n 1080p-resoluutiolla minimi FPS:ssä keskimärin 11,1 %:n, keskimääräisessä FPS:ssä 9,93 %:n ja maksimi FPS:ssä 12,87 %:n erolla. 1440p:llä vastaavat erot olivat 10,49, 3,71 ja 2,85 % ja 4K-resoluutiolla 11,27, 1,55 ja 2,64 %. DDR5-muisteihin vaihdettaessa erot kasvoivat verrattain maltillisesti. 1080p-resoluutiolla minimi nousi 14,13 %, keskimääräinen 11,5 % ja maksimi 12,11 %, 1440p:llä 10,85, 4,64 ja 7,99 % ja lopulta 4K:lla 12,23, 2,36 ja 3,26 prosenttia.

Järeämmällä Core i7-13700K:lla erot olivat yleensä suurempia, mutta DDR5-muisteista oli joissain tapauksessa jopa hieman haittaa. DDR4-muisteilla 1080p-resoluutiolla minimi FPS nousi 13,67 %, keskimääräinen 7,4 % ja maksimi 9,76 %. 1440p-resoluutiolla eroa minimeissä oli 7,63 %, keskimääräisessä 5,18 % ja maksimeissa 6,74 %, kun 4K-resoluutiolla erot olivat 11,4, 2,68 ja 6,4 prosenttia. DDR5-muisteilla 1080p-resoluution minimi FPS:ien ero oli 13700K:n hyväksi 11,38 %, keskimääräisen 6,65 % ja maksimin 6,52 %. 1440p-resoluutiolla minimien erot olivat 11,04 %, keskimääräisten 5,30 % ja maksimien 9,84 % ja lopulta 4K-resoluutiolla minimi FPS:ssä eroa oli 13,04, keskimääräisessä 4,06 ja maksimissa 7,84 prosenttia.

Lähde: TechPowerUp