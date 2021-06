DG2-vuotojen lisäksi nettiin on nyt saatu tiettävästi ensimmäiset kolmannen osapuolen tekniikkasivuston ajamat testit DG1-näytönohjaimen työpöytäversiolla.

Intelin ensimmäiset Xe-erillisnäytönohjaimet ovat jo markkinoilla, mutta varsinaiset pelinäytönohjaimet ovat edelleen piilossa yhtiön kehityslaboratorioissa. Nyt nettiin on kuitenkin saatu ensimmäisiä viitteitä niiden tulevasta suorituskyvystä.

Kerta toisensa jälkeen luotettavaksi vuotajaksi osoittautunut Tum Apisak on julkaissut twiitin koskien Intelin tulevia DG2-näytönohjaimia ja niiden suorituskykyä. Twiitin mukaan DG2 448 Execution Unit -yksiköllä ja 1,8 GHz:n kellotaajuudella tulisi tarjoamaan noin 92 % Radeon RX 6700 XT:n ja 95 % GeForce RTX 3070:n suorituskyvystä. 128 EU -yksikön malli 1,9 GHz:n kellotaajuudella yltää puolestaan vajaat 14 % parempaan tulokseen verrattuna GeForce GTX 1650 -näytönohjaimeen.

Valitettavasti twiiteistä ei käy ilmi, missä testissä suorituskykylukemat on saavutettu. Ottaen huomioon, että GeForce RTX 3070 on keskimäärin kuitenkin nopeampi kuin Radeon RX 6700 XT, voidaan olettaa kyseessä olevan vain yhdestä testisovelluksesta, jossa näytönohjainten suorituskyky ei noudata keskimääräistä eroa. Intelin DG2-sirussa on yhteensä 512 EU-yksikköä ja sen kooksi on arvioitu noin 396 mm^2, eli aavistuksen isompi kuin NVIDIAn GA104, joka on käytössä muun muassa edellä mainitussa RX 3070:ssä.

ETA Prime on puolestaan saanut käsiinsä CyberPower PC:n rakentaman tietokoneen, joka on varustettu Asuksen valmistamalla Intel DG1 4 Gt -erillisnäytönohjaimella. Näytönohjain 96 Execution Unit -yksikköineen toimii tasaisella 1,5 GHz:n kellotaajuudella, mikä riittää vastaamaan 3DMark-testeissä suurin piirtein AMD:n Ryzen 7 5700G:n integroiduin grafiikkaohjaimen suorituskykyyn. Lukemaa voidaan pitää odotettuna näytönohjaimen ominaisuudet huomioiden. Mukana on myös pelitestejä, jotka TechPowerUpin mukaan vastaavat suurin piirtein Radeon HD 7870- tai GeForce GTX 760 -näytönohjainta, mutta luonnollisesti selvästi pienemmällä kulutuksella. Käytännössä kyse on FullHD-pelaamiseen matalilla asetuksilla riittävästä näytönohjaimesta.

Lähde: Tum Apisak @ Twitter