Intelin vähävirtaiset Jasper Lake Pentium- ja Celeron-prosessorit vuotivat nettiin

Jasper Lake -arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita on odotettavissa markkinoille ensi vuoden alkupuolella kaikkein edullisimman luokan tietokoneissa.

Intel julkisti aiemmin tässä kuussa uudet Tiger Lake -prosessorit kannettaviin tietokoneisiin. Seuraavaksi julkaisuvuoron ovat saamassa Ice Lake-SP -palvelinpiirit, Rocket Lake -prosessorit työpöydälle ja uudet vähävirtaiset Jasper Lake -koodinimelliset prosessorit edullisimpiin laitteisiin.

FanlessTech on saanut käsiinsä Intelin seuraavan sukupolven Atom-luokan Tremont-ytimiin perustuvien prosessoreiden tiedot. Tremont pitää sisällään useita merkittäviä uudistuksia Atom-luokkaan, joihin voit tutustua alla olevalta videolta. Jasper Lake -koodinimellisten prosessoreiden julkaisun odotetaan tapahtuvan ensi vuoden alkupuolella ja ne tulevat saataville lähinnä kaikkein edullisimmissa kannettavissa ja mini-tietokoneissa.

Jasper Lake -linjan keihäänkärki on työpöytäpuolella Pentium Silver N6005, jossa on neljä ydintä ilman SMT-tukea. Sen ydinten peruskellotaajuus on 2 GHz ja maksimi Burst-kellotaajuus kaikilla neljällä ytimellä 3,3 GHz. Kannettavien puolella nopeimman mallin titteliä pitää hallussaan Pentium Silver N6000, jossa peruskellotaajuus on tiputettu 1,1 GHz:iin ja maksimi Burst-kellotaajuus neljällä ytimellä 3,1 GHz:iin.

Pentium-mallien alapuolelta löytyvät työpöydällä 4-ytiminen Celeron N5105 (2 GHz perus- / 2,8 GHz Burst-kellotaajuus) ja tuplaytiminen Celeron N4505 (2,0 GHz / 2,9 GHz). Kannettavien puolella vastaavat mallit ovat neliytiminen Celeron N5100 ja tuplaytiminen N4500, joissa molemmissa on tiputettu peruskellotaajuus 1,1 GHz:iin ja Burst-kellotaajuus 2,8 GHz:iin. Kaikissa Jasper Lake -prosessoreissa on vähävirtainen Gen11-grafiikkaohjain.

Lähde: FanlessTech