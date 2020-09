DRAM Calculator for Ryzen -sovelluksesta tutun 1usmusin mukaan AMD:n tuorein AGESA 1.0.8.1 paljastaa lukuisia Zen 3 -prosessoreita koskevia uudistuksia.

AMD:n odotetaan julkaisevan vielä kuluvan vuoden aikana uudet Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit. Ensimmäisenä linjalta ovat tulossa ulos Milan-koodinimelliset Epyc-palvelinprosessorit ja Vermeer-koodinimelliset Ryzen-prosessorit.

DRAM Calculator for Ryzen ja ClockTuner for Ryzen -sovelluksistaan tunnettu Yuri ”1usmus” Bubliy on nyt twiitannut uusia tietoja tulevista Ryzen-prosessoreista. 1usmusin mukaan yksi Zen 3:n uusista ominaisuuksista on nimeltään Curve Optimizer, mikä mahdollistaa prosessorin Boost-toiminnon konfiguroinnin käyttäjän toimesta. Lisäksi kaikki prosessoriytimet ovat nyt ylikellotettavissa toisistaan riippumatta.

AMD tulee 1usmusin mukaan myös laajentamaan tuotekirjoaan tuomalla markkinoille 10-ytimisen Vermeer-prosessorin, kun nykyisessä tarjonnassa 8-ytimisistä hypätään suoraan 12-ytimisiin. Kolmas paljastus koskee puolestaan Infinity Fabric -väylää, jolle ollaan tuomassa ilmeisesti lisää jakajia, mitkä tulevat puolestaan mahdollistamaan aiempaa hieman korkeammat muistikellotaajuudet.

1usmusin mukaan kaikki yllä mainittu tieto on luettavissa mistä tahansa AMD:n emolevyn BIOSista, mikä perustuu uuteen AGESA 1.0.8.1 -versioon.

Lähde: 1usmus @ Twitter