Intelin tulos jäi 12,7 miljardin liikevaihdolla 800 miljoonaa tappiolle, mutta jos kertaluontoiset maksut ja muut vastaavat jätetään huomiotta, oli neljännes jopa hieman ennustetta parempi ja niukasti voitollinen.

Intel on pitänyt vuoden ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa. Osavuosikatsaus on yhtiön uuden toimitusjohtaja Lip-Bu Tanin ensimmäinen.

Intelin ensimmäinen vuosineljännes päättyi tappiollisesti kertaluontaisetkin kulut huomioon ottavissa GAAP-tuloksissa, mutta non-GAAP-puolella yhtiö jäi plussalle. Non-GAAP-tulosten myötä se kehaisikin ylittäneensä neljänneksen odotukset liikevaihdon, käyttökatteen ja osakekohtaisen tuloksen osalta.

Yhtiön liikevaihto päättyneellä neljänneksellä oli 12,7 miljardia dollaria eli ennallaan vuoden takaiseen nähden. Käyttökate sen sijaan laski 4,1 prosenttiyksikköä 36,9 %:iin. Yhtiö teki liikevaihdollaan lopulta tappiota 800 miljoonaa dollaria, mikä on kaksinkertaisesti viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Non-GAAP-luvuilla viivan alle jäi 600 miljoonaa plussaa.

Osastokohtaisesti Client Computing Groupin liikevaihto laski vuodessa 8,3 miljardista 7,6 miljardiin dollariin ja tulos 2,8 miljardista 2,4 miljardiin dollariin. Datakeskuksissa eli DCAI-osastolla meni suhteessa kuluttajapuolta paremmin, sillä se onnistui kasvattamaan vuodessa liikevaihtoaan 3,8 miljardista 4,1 miljardiin dollariin ja tulostaan 400 miljoonasta 600 miljoonaan dollariin.

Tuotantopuolen eli Intel Foundryn liikevaihto kasvoi 300 miljoonalla dollarilla 4,78 miljardiin dollariin, mutta se ei auttanut tuloksen osalta paljoakaan. Viime vuoden ensimmäisen neljänneksen 2,4 miljardin dollarin sijasta nyt tappiota tehtiin 2,3 miljardia dollaria. Kaikki muut Intelin osastot on nyt niputettu yhteen ”All Other”-kategoriaan. Sen liikevaihto on kasvanut vuodessa 643 miljoonasta 943 miljoonaan dollariin ja samalla 170 miljoonan tappiot on saatu käännettyä 103 miljoonan dollarin voitoiksi.

Yhtiö odottaa vuoden toisen neljänneksen liikevaihdon olevan noin 11,2-12,4 miljardia dollaria, eli miljardin vähemmän kuin vuosi sitten. Käyttökatteen se odottaa asettuvan 2,2 prosenttia yksikköä alemmas 36,5 prosenttiin ja tuloksen jäävän plusmiinus nollaksi. Ennusteet on annettu ns. non-GAAP-lukuina.

Lähde: Intel