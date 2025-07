Yhtiö teki tappiota 2,9 miljardia dollaria ja ilmoitti mm. peruvansa Eurooppaan suunnitellut tuotantolaitokset, irrottavansa NEX-osaston itsenäiseksi yritykseksi ja vähentävänsä merkittävästi työvoimaansa vuoden loppuun mennessä.

Intelin vuosi alkoi tappiollisissa merkeissä eikä toinen vuosineljännes tuonut tilanteeseen parannusta. Yhtiön toimitusjohtaja Lip-Bu Tan onkin joutunut kertomaan yhtiölle ja maailmalle lukuisista uusista leikkauksista, joilla hän toivoo kääntävänsä yhtiön kelkan.

Intelin toinen vuosineljännes toi taloon 12,9 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on selvästi ennustetta ja aavistuksen vuoden takaista paremmin, mutta samaan aikaan yhtiön bruttokate pieneni 35,4 %:sta 27,5 %:iin. Viivan alle jäi lopulta varsin painavat 2,9 miljardin dollarin tappiot, joskin mukana oli rutkasti kertaluontoisia kulujakin. Jos kertaluontoiset kulut jätetään laskusta pois, eli käytetään ns. Non-GAAP-lukuja, teki yhtiö 400 miljoonan dollarin tappiot.

Osastokohtaisesti katsoen Intelin kuluttajapuoli eli Client Computing Group teki 7,9 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on noin 200 miljoonaa dollaria vuoden takaista heikommin. Heikompien katteiden vuoksi viivan alle jäävä tulos jäi kuitenkin peräti 500 miljoonaa pienemmäksi 2,1 miljardiin dollariin. DCAI- eli datakeskuspuolella liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 3,8 miljardista 3,9 miljardiin dollariin ja katekin on vuodessa saatu kasvatettua 6,4:stä 16,1 prosenttiin. Viivan alle jäi 0,6 miljardin voitto.

Intel Foundryn liikevaihto on pysynyt lähes ennallaan ja vuoden takaisesta 4,3 miljardista dollarista liikevaihtoa on saatu kasvatettua 100 miljoonaa 4,4 miljardiin dollariin. Tuotantopuolen tappio on kuitenkin samaan aikaan kasvanut 2,8 miljardista 3,2 miljardiin.

Yhtiön kaikki muut yksiköt yhteen niputtava ”All Other”-kategorian liikevaihto nousi 881 miljoonasta 1,053 miljardiin dollariin ja viivan alle jäi 46 miljoonan tappioiden sijasta nyt 69 miljoonaa voittoa.

Kuluvan neljänneksen osalta Intel odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman, mutta jäävän vajaaksi vuoden takaisesta 200 miljoonaa dollaria. Bruttokatteen odotetaan kuitenkin nousevan selvästi 36 prosenttiin, kun se vuosi sitten oli vain 18 %.

Osavuosikatsauksen yhteydessä ja sen jälkeen Intelin leiristä on kuitenkin kuulunut lukuisia ikäviä uutisia. Intel Foundryn tulevaisuus on nyt vaakalaudalla ja vaikka 14A-prosessin kehitystyö on täydessä vauhdissa, on sen kohtalo riippuvainen mahdollisista kolmannen osapuolen asiakkaista; mikäli asiakkaita ei löydy, joudutaan sen ja tulevien prosessien kehitys lopettamaan, mikä käytännössä tarkoittaisi Intel Foundryn loppua ainakin siinä mielessä, kuin se nyt toimii.

Intel on lisäksi ilmoittanut, että se peruuttaa suunnitelmansa rakennuttaa tuotantolaitokset Saksaan ja Puolaan. Toimitusjohtaja Tanin mukaan kyse on tuotantolaitosten tulevaisuuden sovittamisesta paremmin sen asiakkaiden tarpeisiin. Samalla se toisaalta tarkoittaa merkittävien avustusten peruuntumista. Yhtiölle oli tulossa 10 miljardin avustus EU Chips Actin merkeissä Saksalta sekä 1,9 miljardin avustuksen EU:lta Puolan tuotantolaitosta varten. Myös Yhdysvaltojen Ohioon rakenteilla olevien tuotantolaitosten aikataulua tullaan hidastamaan.

Intelin työntekijöiden kannalta luultavasti ikävintä kuultavaa ovat henkilöstöleikkaukset. Tanin tavoitteena on noin 75 000 työntekijän yhtiö vuoden loppuun mennessä, mikä tarkoittaa noin 15 %:n vähennystä nykyisestä työvoimasta.

Tan ilmoitti lisäksi, että yhtiö aikoo Alteran tavoin irrottaa myös NEX- eli Network and Edge -osastonsa erilliseksi yritykseksi, jossa yhtiö toimii itse ankkurisijoittajana. NEX on nimensä mukaisesti vastuussa yhtiön verkkotuotteista ja muista viestintään liittyvistä teknologioista ja laitteista.

Lähteet: Intel, The Register Kuva: App Economy Insights @ X