Nothingin edullisemman pään tuotteita edustava CMF by Nothing -brändi saa uuden älykellon perustason terveysseurantaominaisuuksilla.

Brittiläisen Nothingin omistama CMF by Nothing eli lyhyemmin CMF on tarjonnut toissavuodesta saakka edullisemman pään älylaitteita, esimerkiksi nappikuulokkeita ja kelloja sekä sittemmin myös puhelimia, kuten hiljattain testaamamme CMF Phone 2 Pro. Nyt valikoimaan saapuu uusi CMF Watch 3 Pro -kello. Viime vuonna valmistaja julkaisi edeltäjämalli CMF Watch Pro 2:n.

Watch 3 Prossa on aavistuksen edeltäjäänsä suurempi 1,43-tuumainen AMOLED-näyttö 466 × 466 pikselin resoluutiolla ja 60 hertsin virkistystaajuudella. Safiirilasia kellossa ei mainita olevan, mutta sen runko on IP68-suojattu. Rannekkeen materiaali on silikonia ja kello tulee mustana, valkoisena sekä CMF:lle ominaisena oranssina. Kellon 350 mAh:n akulle luvataan jopa 10 päivän akunkestoa aktiivisella käytöllä ilman always on display -ominaisuutta. Lupaus on noin päivän parempi kuin Watch Pro 2:lla. Lisäksi kellosta löytyy sijaintitarkkuutta parantava kaksitaajuuksinen GPS ja fyysinen navigointirulla kehyksessä.

Terveysseurantaominaisuuksia Watch 3 Prossa on esimerkiksi sykeseuranta edeltäjämallista parannellulla optisella sensorilla sekä uniseuranta happisaturaatiomittauksineen. Hintavammista kelloista löytyviä EKG- ja verenpaineen mittauksia uutuudessa ei kuitenkaan ole. Tarjolla on myös kuukautiskierron ja stressitasojen seurantaa sekä jopa 131 erilaista urheilutilaa, joista 7 tunnistetaan automaattisesti harjoittelun alettua. Kelloa voi hallita Nothing X -mobiilisovelluksella.

CMF Watch 3 Pron hinta on Nothingin verkkokaupassa 99 euroa ja se saapunee lähiaikoina myös suomalaisille jälleenmyyjille.

Lähde: Nothing