Kuluttajien mieleen olivat edulliset Samsungin ja vanhemmat iPhonet.

Kaikki kolme Suomen suurinta operaattoria ovat julkaisseet listauksensa viime vuoden myydyimmistä älypuhelimista. Kaikkien operaattorien TOP 10 -listoilta hyppäävät silmille erityisesti Applen edullisemman pään iPhone-mallit sekä Samsungin edulliset Galaxy A -sarjan puhelimet. Huomiota herättää myös Huawein-konsernin puhelimien hieman pienentynyt osuus kärkikymmeniköissä. io-techin lähteistään saamien tietojen mukaan operaattorien matkapuhelinmyynti edustaa Suomessa karkeasti ottaen puolta kokonaismarkkinasta.

5G-puhelimet eivät toistaiseksi myyntilistoille yltäneet, mutta operaattorien mukaan niiden myynnin odotetaan kasvavan merkittävästi alkaneen vuoden aikana valikoiman ja verkkojen kattavuuden parantuessa. Elisan myydyin 5G-puhelin oli OnePlus 7 Pro 5G.

Vuoden 2019 myydyimmät puhelimet DNA:lla:

1. Samsung Galaxy A50

2. Samsung Galaxy A40

3. Apple iPhone 7

4. Apple iPhone 8

5. Samsung Galaxy A10

6. Apple iPhone XR

7. Huawei Nova 3

8. Samsung Galaxy A70

9. OnePlus 6T

10. Samsung Galaxy A20e

DNA:lla kymmenen kärjestä löytyy viisi Samsungia, kolme iPhonea sekä yksi OnePlus ja Huawei. Huomionarvoista on, ettei yksikään kärkikymmenikön puhelimista ole vuoden 2019 lippulaivamalli. Applelta massojen suosiossa ovat vanhemmat mallit – kärkikymmenikköön mahtuvat mallit ovat vuosilta 2016-2018. Hauskana yksityiskohtana DNA:lta kerrotaan lahjapakettien avaamisen alkaneen verkkodatan perusteella jouluaattona noin iltapäiväneljältä, jolloin uusia puhelimia rekisteröitiin verkkoon noin kuusinkertainen määrä tavanomaiseen nähden.

Elisan myydyimmät puhelimet koko vuosi 2019:

Henkilöasiakkaat:

1. Samsung Galaxy A50

2. Samsung Galaxy A10

3. Honor 7S

4. Apple iPhone 8

5. Samsung Galaxy A40

6. Apple iPhone 7

7. OnePlus 7 Pro

8. Huawei P Smart 2019

9. Samsung Galaxy A20e

10. Apple iPhone 6s

Yritysasiakkaat:

1. Apple iPhone 8

2. Samsung Galaxy A40

3. Apple iPhone 7

4. Samsung Galaxy A20e

5. Apple iPhone Xr

6. Samsung Galaxy A8

7. Nokia 3.1

8. Samsung Galaxy A50

9. Apple iPhone Xs

10. Samsung Galaxy J6

Elisalla TOP 10 oli päättyneenä vuonna hyvin samankaltainen kuin DNA:lla. Samsungin tuotteita on kärkikymmenikössä yksi vähemmän ja Huawei-konsernin malleja yksi enemmän. iPhoneja on myös Elisalla kolme ja OnePlussia yksi. Kärkikymppiin on mahtunut jopa yksi high-end-luokan puhelin – OnePlus 7 Pro. Elisa oli ainoa operaattori, joka julkaisi yritysmyynnin listauksen erikseen – sinne mukaan oli päässyt yksi Nokia-puhelin sekä pari hieman vanhempaa Samsung-mallia (A8 ja J6).

Vuoden 2019 myydyimmät puhelimet:

1. Samsung Galaxy A10

2. Apple iPhone 8

3. Samsung Galaxy A50

4. Samsung Galaxy A40

5. Honor 7S

6. Samsung Galaxy A20e

7. Apple iPhone 7

8. Apple iPhone XR

9. Huawei P Smart 2019

10. Apple iPhone 11

Telialla kärkikymmenikkö ei myöskään poikkea merkittävästi kilpailijoista, mutta maininnan arvoisena seikkana mukaan on mahtunut lippulaivapuhelimista iPhone 11, joka tuli myyntiin vasta syyskuun lopulla. Kaikkiaan Applen tuotteita on Telian TOP 10:ssä neljä, kuten on myös Samsungin Galaxy A -malleja. Huawei-konsernin tuotteita on mahtunut joukkoon kaksi.

Älypuhelmien ohella Telia tiedotti älykellojen myynnin tuplaantuneen viime vuonna. Myös puhelimien lisätarvikkeiden myynnin kerrottiin olevan edelleen kasvussa.

Lähteet: DNA, Elisa, Telia

Kuva: Elisa