Isä rakensi tyttärelleen helppokäyttöisen peliohjaimen Switchille Xbox Adaptive Controllerin avulla

Uutisoimme aiemmin Microsoftin tuoneen Xbox One -konsoleilleen Adaptive Controller -ohjaimen, joka on suunniteltu antamaan vammaisille paremmat edellytykset pelata pelejä. Nyt Xbox Adaptive Controllerin suomat mahdollisuudet on tuotu brittiläisen isän toimesta myös Nintendon Switch-konsolille.

Brittiläisen Rory Steelin tytär kärsii hereditaarisesta spastisesta parapareesista, eli perinnöllisestä ja etenevästä alaraajahalvauksesta, mikä voi vaikuttaa myös käsien motoriikkaan. Se ei kuitenkaan ole poistanut tytön halua pelata esimerkiksi Legend of Zelda: Breath of Wild -peliä, minkä vuoksi isä kävi tuumasta toimeen antaakseen tälle mahdollisuuden pelata muiden ikätovereidensa rinnalla.

Steelin rakentama peliohjain on isohko suorakulmio, jonka reunoja kiertää rivi suurikokoisia painikkeita, jonka lisäksi keskellä ohjainta on kaksi arcade-tikkuohjainta. Ne on yhdistetty suoraan Xbox Adaptive Controller -ohjaimen juuri tätä tarkoitusta varten tehtyihin liitäntöihin, joista kukin kuvaa yhtä ohjaimen funktioista.

Mikäli ohjaimella olisi tarkoitus pelata Xbox One -konsolilla tai PC:llä, olisi homma jo sitä myöten selvä, mutta tällä kertaa kohteena oli Switch. Ohjainta ei ole sidottu toimimaan vain Xbox- ja PC-alustoilla, mutta Kotakun mukaan sen saaminen toimimaan Switchillä vaati jonkin verran töitä. Valitettavasti tällä hetkellä ei ole tarkempaa tietoa siitä, mitä ohjaimen sovittaminen Switchille käytännössä piti sisällään.

