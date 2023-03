Asiakas lähettää Formifylle kuvan kädestään, jonka pohjalta luodaan 3D-tulostettu uniikki runko juuri siihen käteen sopivaksi.

Hiirimarkkinoilla on nykypäivänä vaikea erottua selvästi kilpailijoistaan, kun samat perusmuodot toteutuvat firmasta riippumatta. Kanadalainen Formify aikoo rikkoa tämän säännön

Formify on päättänyt lähteä kilpailemaan hiirimarkkinoista Kickstarterin kautta. Yhtiö pyrkii erottumaan muista tarjoamalla jokaiselle asiakkaalleen uniikin, juuri tämän tarpeisiin suunnitellun hiiren. Asiakkaan täytyy toimittaa yhtiölle vain kuva kädestään, jonka perusteella luodaan uniikki 3D-tulostettava runko hiirelle.

Teknisellä puolella hiiren silmänä toimii PixArtin 3395, jonka luvataan yltävän 26 000 DPI:n tarkkuuteen, 50G:n kiihtyvyyksiin ja 650 tuuman sekuntinopeuteen. Pääpainikkeet on toteutettu Kailh 8.0 Clear -kytkimillä ja rullassa ei ole mitään kotiin kerrottavaa. Muita painikkeita tai muita vastaavia hiirestä on turha etsiä. Hiiren paino on keskimäärin noin 55 grammaa. Hiiri on yhteydessä tietokoneeseen tarkemmin määrittelemättömällä matalan viiveen yhteydellä.

Formify Mousen saa edullisimmillaan omakseen noin 128 euron Super Early Bird -hintaan. Kun 175 kappaleen erä on myyty loppuun siirrytään 600 kappaleen Early Bird -erään noin 148 euron hintaan ja lopulta normaalihinnaksi tulee noin 162 euroa. Hiirien toimitusten odotetaan alkavan joulukuussa ja rahoitus toteutetaan vain, mikäli kampanja saavuttaa varsin maltillisen, reilun 27 000 euron tavoitteensa.

