Ear (2) -napit korvaavat edeltäjänsä vanhassa tutussa 159 euron hintaluokassa.

Nothing on julkaissut tänään odotetusti uudet Ear (2) -nappikuulokkeensa. Kyseessä on valmistajan ensimmäinen toisen sukupolven tuote, sillä nimensä mukaisesti uudet nappikuulokkeet toimivat seuraajana alkuperäisille Ear (1) -napeille.

Ulkonäöllisesti Ear (2) näyttää varsin tutulle ja ensisilmäyksellä niiden sekoittaminen alkuperäisiin nappeihin voikin olla helppoa. Muutoksiakin on kuitenkin tapahtunut, sillä kuulokkeiden latauskotelo on pykälän edeltäjäänsä pienikokoisempi ja kevyempi. Kuulokkeiden paino puolestaan on laskenut 4,7 grammasta 4,5 grammaan.

Kaiutinelementit napeissa ovat edelleen kooltaan vastaavat 11,6 mm:iin, mutta siinä missä vanhat kaiutinelementit olivat niin sanotusti suoraan hyllyltä, eli käytössä oli valmiit kaiuttimet, ovat uutuusmallin kaiutinelementit valmistajan omaa käsialaa. Elementtejä varten kuulokkeiden rakennetta on myös päivitetty ja napit sisältävät valmistajan mukaan uuden kaksoiskammiorakenteen.

Yhteysominaisuuksien osalta Bluetooth-tuki on päivitetty tuoreimpaan 5.3:een ja ohessa myös koodekkikattausta on päivitetty. Edellismallista löytyneiden SBC:n ja AAC:n oheen Nothing on tuonut myös LHDC 5.0:n. Ohjelmistotasolla Ear (2):iin on tuotu uutena mahdollisuutena äänenlaadun personointi käyttäjän kuulon mukaan sekä myös personoitu vastamelu, jonka vaimennustehoksi luvataan 40 dB.

Nothing Ear (2) -kuulokkeidne myynti on alkanut välittömästi ja valmistajan kotisivuilta napit saa tilattua 159 euron suositushintaan.

