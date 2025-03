SMIC käyttää tuotannossaan ASML:n vanhoja NXT:2000i DUV -skannereita, jotka se on hankkinut ennen pakotteita. Ilman EUV-prosesseja N6-luokan piirien valmistus on kuitenkin monimutkaista ja kallista.

Kiina pyrkii kovaa vauhtia omavaraiseksi myös puolijohdevalmistuksen saralla. Maan johtava puolijohdevalmistaja SMIC on valmistanut jo useamman vuoden TSMC:n 7 nanometrin luokan prosessia vastaavia piirejä.

SMIC:llä tai muillakaan kiinalaisyrityksillä ei ole mahdollisuutta hankkia ASML:lta moderneja valmistuslaitteita. Sillä on kuitenkin käytössään ASML:n vanhempia NXT:2000i DUV -skannereita ajalta, ennen kuin myös niiden vieminen maahan kiellettiin. NXT:2000i DUV mahdollistaa 7 nanometrin luokan valmistusprosessit ja parhaimmillaan sen uskotaan venyvän 5 nanometrin luokkaan asti. SMIC kutsuu omaa 7 nanometrin luokan prosessiaan nimellä N+2, viitaten toiseen kehitysaskeleen samalla laitteistolla.

ComputerBase raportoi SMIC:n saaneen nyt tuotantoon uuden N+3-valmistusprosessin, joka vastaa ensitietojen perusteella jo TSMC:n 6 nanometrin luokan valmistusprosesseja ominaisuuksiltaan. Sen kerrotaan yltävän noin 125 miljoonan transistorin per neliömillimetri tiheyteen. Vaikka 6 nanometrin tai jopa 5 nanometrin luokan piirien valmistus ASML:n vanhoilla laitteilla on mahdollista, se on erittäin monimutkaista ja sen myötä paitsi kallista, myös epävarmaa saantojen osalta.

SMIC:n kenties merkittävin asiakas on Huawei, joka luonnollisestikaan ei pakotteista johtuen voi valmistuttaa piirejään TSMC:llä, vaikka sen tiedetäänkin saaneen tuotettua taiwanilaisyhtiöllä merkittäviä määriä piirejä monimutkaisten asiakasyrityskuvioiden kautta. TSMC on sittemmin tiettävästi onnistunut estämään vastaavan toiminnan jatkossa. Huawei ottaa siis epäilemättä tiedot uudesta valmistusprosessista vastaan avosylin.

Lähde: ComputerBase