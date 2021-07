Kiinan kryptolouhintakiellot tuovat käytettyjä näytönohjaimia markkinoille

Esimerkiksi GeForce RTX 3070 -näytönohjaimia on saatavilla edullisimmillaan noin 340 euron hintaan, kunhan niitä ostaa kerralla vähintään 100.

Globaalin piiripulan takana on useita tekijöitä, mutta monessa kohtaa syyttävät sormet kääntyvät koronapandemian kasvattaman kysynnän lisäksi kohti kryptolouhijoita. Nyt tilanteeseen saattaa olla tulossa vihdoin muutosta.

Kiina on kieltänyt viime kuussa useissa provinsseissaan kryptolouhinnan. Osa louhintafarmeista on päätynyt tämän myötä muuttamaan, mutta monilla ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa toiminta. Tämä on puolestaan johtanut monien jo joulun tapaan odottamaan hetkeen, jossa markkinoille alkaa ilmestymään edullisia käytettyjä näytönohjaimia.

HKEPC:n artikkelin mukaan Kiinassa on tällä hetkellä saatavilla runsain mitoin käytettyjä näytönohjaimia sekä AMD:lta että NVIDIAlta useista sukupolvista, mukaan lukien tuoreimmat GeForce RTX 30- ja Radeon RX 6000- sarjat. Esimerkiksi RTX 3070 -näytönohjainten hinnan kerrotaan olevan edullisimmillaan noin 340 euroa, joskin konekääntäjien perusteella kyseinen hinta luvataan vain 100:n kappaleen erissä ostaville. Myös muiden käytettyjen näytönohjainten hinnat ovat laskeneet vastaavaan tapaan ja muina hintaesimerkkeinä listataan RTX 3060 Ti:n noin 310 ja RTX 3060:n 250 euroa.

Kiina on ollut tähän asti yksi merkittävimmistä tekijöistä louhintamarkkinoilla. Aika näyttää, tuleeko muu maailma seuraamaan perässä vastaavin kielloin monien sähköntuhlauksenakin näkemälle louhinnalle, vai kasvaako jostain muusta valtiosta uusi vapaasatama edullisella sähköllä. Moni odottaa, että näytönohjaimilla tapahtuva louhinta saataisiin loppumaan uudelleen, kun Ethereum siirtyy ns. Proof of Stake -malliin, mutta on mahdollista että näytönohjainlouhijat yksinkertaisesti siirtyvät johonkin toiseen kryptovaluuttaan.

