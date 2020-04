Huawein kerrotaan rekrytoivan parhaillaan muun muassa NVIDIAn entisiä ja nykyisiä työntekijöitä.

Huawei tunnetaan paremmin mobiilipuolella, mutta yhtiö toimii myös perinteisemmillä tietokonemarkkinoilla sekä palvelinpuolella aktiivisesti. Nyt yhtiö pyrkii tekemään mielenkiintoisen harppauksen, mikäli korealaisuutisiin on uskominen.

Korealaisen The Elec -sivuston mukaan Huawei tulee perustamaan maahan uuden Cloud and AI Business Group -yksikön, mikä tulee toimimaan suoraan Huawei Korean Enterprise-yksikön alaisuudessa. Kuten jo nimi vihjaa, on yksikön tarkoitus keskittyä toimimaan palvelinmarkkinoilla. Lisäksi suunnitelmissa on yksikön mahdollinen irrottaminen omaksi yhtiökseen tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksien parantamiseksi.

Yhtiön portfolioon palvelinpuolella kuuluvat tällä hetkellä Ascend 910 -tekoälykiihdytin ja tammikuussa julkistettu Kunpeng 920 -prosessori. The Elecin tietojen mukaan seuraava askel on oman palvelinnäytönohjaimen valmistaminen, mitä varten yhtiön kerrotaan rekrytoivan parhaillaan muun muassa NVIDIAn nykyisiä ja entisiä työntekijöitä.

Toistaiseksi aikataulu mahdollisen palvelinnäytönohjaimen suhteen on vielä tuntematon. The Elec puhuu otsikossaan tästä vuodesta, mutta käytännössä se on täysi mahdottomuus, ellei siru perustu esimerkiksi Armin Mali-arkkitehtuuriin skaalattuna rajusti ylöspäin. Omaan suunnitteluun perustuvaa sirua ei näin lyhyessä ajassa tehdä, vaikka yhtiö rekrytoisi kaikki alan ammattilaiset siipiensä alle. Lisäksi on mahdollista, että koska kyse on palvelinkäytöstä, termi GPU viittaisikin laskentasiruun, mikä ei välttämättä sisällä mitään grafiikan piirtämiseen liittyvää raa’an laskentavoiman lisäksi. Myös Huawein patenttisalkun tilanne grafiikkapiirien kannalta olennaisten teknologioiden kannalta on tuntematon.

