Minecraft saa kauan odotetun säteenseurantapäivityksen beetaversion tällä viikolla

NVIDIA on ilmoittanut Minecraftin RTX-päivityksen julkaisun tapahtuvan 16.4 eli kuluvan viikon torstaina. Säteenseurantakiihdytyksen lisäksi peli saa tuen DLSS 2.0 -teknologialle.

Reaaliaikainen, kiihdytetty säteenseuranta peleissä on edelleen varsin harvinaista herkkua, yhteensä pelejä on tällä hetkellä kahdeksan. Pian listaan voidaan kuitenkin lisätä uusi nimi, sillä NVIDIA on nyt ilmoittanut Minecraftin RTX-päivityksen beetaversion tulevan jakeluun tällä viikolla.

Minecraftin säteenseurannalla varustettu versio on ehditty näkemään jo moneen kertaan videoilla ja demokokoonpanoissa, mutta julkiseen jakoon sitä ei ole odotuksesta huolimatta vielä saatu. NVIDIAn mukaan päivitys tullaan julkaisemaan beetaversiona 16. huhtikuuta eli kuluvan viikon torstaina. Säteenseurantakiihdytyksen lisäksi päivitys tulee sisältämään tuen DLSS 2.0 -teknologialle.

NVIDIA tulee julkaisemaan beetapäivityksen yhteydessä Minecraftin kauppapaikkaan kuusi valmiiksi luotua maailmaa, jotka on toteutettu yhteistyössä eri Minecraft-sisällöntuottajien kanssa. Aluksi saataville tulevat DR_Bondin Aquatic Advanture RTX, Razzleberriesin Of Temples and Totems RTX, GeminiTayn Crystal Palace RTX, BlockWorksin Imagination Island RTX, PearlescentMoonin Color, Light and Shadow RTX sekä Elysium Firen Neon District RTX. Lisäksi Minecraft Wikin kautta tuodaan saataville omien tekstuureiden testaamiseen tarkoitettu Razzleberries RTX Texture Showcase.

NVIDIAn julkaisemien lukujen mukaan yhtiön lippulaivanäytönohjain GeForce RTX 2080 Ti saavuttaa Color, Light & Shadow -maailmassa säteenseuranta päällä 1080p-resoluutiolla 56,8 FPS:n suorituskyvyn, mikä laskee 1440p-resoluutiolla 35,5 FPS:ään ja 4K-resoluutiolla 16,3 FPS:ään. RTX 2060 Super yltää 1080p-resoluutiolla 35,3 ja RTX 2060 30,5 FPS:n suorituskykyyn säteenseuranta päällä.

Heikolta vaikuttavaa suorituskykytilannetta on parantamassa DLSS 2.0, mikä asettuu 1080p-resoluutiolla automaattisesti Quality-tilaan, 1440p-resoluutiolla Balanced- ja 4K-resoluutiolla Performance-tilaan. Eri DLSS 2.0 -tilat viittaavat todelliseen renderöintiresoluutioon. RTX 2080 Ti:n suorituskyky DLSS 2.0 paranee 1080p-resoluutiolla 93,6 FPS:ään, 1440p:llä 76,6 FPS:ään ja 4K:lla 49,4 FPS:ään. RTX 2060 ja 2060 Super saavuttavat 1080p-resoluutiolla DLSS 2.0 -käytössä 60,3 ja 53,6 FPS:n lukemat.

