Yhteistyön ensimmäinen hedelmä on Cooler Masterin logoilla varustettu versio Simucube 2 Pro Direct Drive -moottorista, joka on myös normaalia edullisempi huolimatta täydemmästä varustepaketista.

Simumaailmassa tapahtui hiljattain merkittävä muutos, kun Corsair osti Fanatecin ja toi sen selvästi aiempaa laajemman jakelun piiriin. Kotimainen Simucube ei ole päätynyt yhtä rajuun ratkaisuun, mutta on päättänyt lähteä yhteistyöhön merkittävän maailmanlaajuisen jakeluverkon omaavan Cooler Masterin kanssa.

Cooler Master x Simucube 2 Pro on pääosin täysin vastaava, kuin Simucuben itsensä suoraan verkkosivuillaan myytävä versio. Eroina ovat käytännössä lisätyt Cooler Masterin logot sekä pakettiin mukaan kuuluva Quick Release -toiminto ratille, mikä uupuu vakiona Simucuben versiosta.

CM x SC 2 Pro on Direct Drive -moottorirunko, joka tarjoaa 270 x 130 x 130 mm:n ja 11,1 kg:n paketissa maksimissaan 25 Nm:n väännön ja säädettävän 1,0-8,0 Ns/ms vasteajan (Torque Slew Rate). Ratin kulma merkataan talteen 22-bittisellä tarkkuudella ja mukana ovat tutut ominaisuudet ”Torque Reconstruction Processing”, ”Static Force Reduction” ja ”Natural Damping, Inertia and Friction Filters”.

Kenties mielenkiintoisin puoli paketissa on kuitenkin se, että se on hinnoiteltu Cooler Masterin verkkokaupassa edullisemmaksi 1450 euroon, vaikka mukana on myös Quick Release -toiminto.

Lähde: Cooler Master