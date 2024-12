8080 ei ollut vielä x86-prosessori, mutta se oli yhtiön ensimmäinen todellinen menestys ja oli merkittävässä osassa tuomassa PC-tietokoneita yhä suuremman yleisön ulottuviin.

Tietokonemarkkinat pyörivät nykypäivänä käytännössä x86-, Arm- ja RISC-V-arkkitehtuurien varassa, vaikka toki poikkeuksiakin löytyy. Koko markkinoita ei olisi kuitenkaan välttämättä ikinä syntynyt ainakaan identtisessä muodossa ilman 50 vuotta julkaistua prosessoria, Intel 8080:tä.

Intel 8080 ei ollut yhtiön ensimmäinen prosessori eikä edes ensimmäinen 8-bittinen prosessori, vaan ne kunniat kuuluvat 4004- ja 8008-malleille. 8080 oli kuitenkin ensimmäinen todellinen menestysmalli, joka nähtiin paitsi ruotsalaisissa kassakoneissa, myös legendaarisessa MITS Altair 8800:ssa. Altair 8800 oli yksi ensimmäisistä varsinaista Personal Computereista eli henkilökohtaisista tietokoneista, kiitos moniin aikansa verrokkeihin nähden suorastaan halvan 439 dollarin hinnan.

Altair ei ollut kuitenkaan kaikille sopiva ratkaisu, sillä siitä puuttui esimerkiksi näppäimistö ja näyttö täysin ja sen käyttö vaati myös juotostaitoja. Paremmin jokaisen käsiin sopi Midwayn Gun Fight, joka oli maailman ensimmäinen mikroprosessoriin ja tarkemmin Intel 8080:een siirtynyt Arcade-peli. Villin Lännen kaksintaisteluun keskittynyt peli sai seurakseen muutaman vuoden perästä samaa 8080-prosessoria hyödyntävän, nykyään kaikkien tunteman klassikon Space Invadersin.

Kuten Intel muistelossaan toteaa, niistä päivistä on tultu 50 vuodessa pitkä matka. Yhtiö onkin pykännyt sen johdosta kätevän infograafin, jossa käydään läpi muutamia avainasioita sekä 8080:stä että yhtiön tuoreimmasta tuotoksesta, Core Ultra 200S:stä. 50 vuodessa prosessorin koko on kasvanut 4500-6000 transistorista 3-4 miljoonaa kertaa isommaksi 17,8 miljardiin transistoriin samalla, kun kellotaajuus on venähtänyt jopa 2850-kertaiseksi 2 MHz:stä 5,7 GHz:iin. Piirin fyysinen koko on onneksi kasvanut hieman maltillisemmassa suhteessa vain 12,5-kertaiseksi, kiitos parantuvien valmistustekniikoiden. Intel 8080:n valmistusprosessilla pienimpien yksityiskohtien koko oli Intelin mukaan 6 µm eli 6000 nanometriä, kun Core Ultra 200S:ssä se on vain 3 nanometriä.

Lähde: Intel