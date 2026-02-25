Hintojen nousun taustalla on jo pitkään jatkunut muistikriisi.

Globaali tekoälybuumi suurine datakeskuksineen on nostanut tietokoneissa käytettävien muistipiirien hinnat pilviin, mikä on saanut mm. tietotekniikkajätti Lenovon antamaan hintavaroituksen maaliskuun myyntejä ajatellen. Muistipiirejä tarvitaan Lenovolla esimerkiksi työpöytä- ja kannettavissa tietokoneissa, tableteissa sekä myös palvelinpuolen ratkaisuissa, jotka kaikki kärsivät ensi kuussa hintojen korotuksista. Lenovon Pohjois-Amerikan-osaston johtaja Ryan McCurdy on todennut, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole (”There’s no way around it”).

Lenovo on ohjeistanut kumppaneitaan tekemään tietokonetilaukset vielä helmikuun aikana, jolloin ostoissa on mahdollista välttää tulevat maaliskuun hintapomput. Yhtiön kerrotaan seuraavan muistimarkkinoiden tilannetta säännöllisesti, jotta se voi tiedottaa asiakkaitaan etukäteen hintojen muutoksista, jotka ovat jatkossa todennäköisesti aiempaa tiuhemmassa. Lisäksi Lenovon palvelinpuoli on yksinkertaistanut ja kaventanut tuotetarjontaansa, mikä yhtiön mukaan helpottaa navigointia alati muuttuvassa markkinatilanteessa.

Lähde: TechPowerUp