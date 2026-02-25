Langattomat Buds4-mallit jatkavat viime vuodesta tuttua Blade-muotoilua.

Samsung julkisti tänään uudet Galaxy S26 -sarjan lippulaivapuhelimensa, mutta niiden lisäksi esiteltiin myös uudet Galaxy Buds4- ja Buds4 Pro -nappikuulokkeet. Langattomat uutuuskuulokkeet ovat seuraajat toissa vuoden Buds3-sarjalle ja jatkavat siitä tuttua muotoilua, jota Samsung itse kutsuu nimellä ”Blade”.

Kalliimmat Buds4 Prot asettuvat tiiviisti korvakäytävään parhaan mahdollisen aktiivisen melunvaimennuksen (ANC) takaamiseksi, kuten myös aiemmat Buds3 Prot. Vaikka Buds4-perusmallit ovat hieman avoimemman malliset nappikuulokkeet käyttömukavuutta ajatellen ja ilman korvakäytävään tiivistymistä, lupaillaan myös niille aktiivista melunvaimennusta, vaikka Pro-malleissa ominaisuus päässeekin paremmin oikeuksiinsa. ANC-ominaisuus mukautuu ympäristön melutasoon tekoälyavusteisesti ja kuulokkeille lupaillaan myös adaptiivista taajuuskorjainta (Adaptive EQ), joka osaa tehdä ääneen automaattisia säätöjä ympäristön äänten mukaan.

Kuulokkeiden Blade-muotoilu on tuttu toissa vuoden Buds3-malleista. Tällä kertaa varsi on kuitenkin metallia ja siinä on pieni upotus, joka helpottaa oikean kohdan löytämistä nipistyskomennolle, jolla esimerkiksi musiikki tauotetaan. Äänenvoimakkuutta säädetään vartta ylös tai alas hipaisemalla. Toinen Blade-muotoiluun liittyvä uudistus on kuulokkeiden koteloissa, joihin napit asetetaan ”lepäämään”, kun toissa vuonna ne piti työntää koteloon varsi edellä, minkä jotkut käyttäjät kokivat hankalaksi.

Edeltäjiensä tavoin uusille Buds4-malleille luvataan tuki 24-bittiselle 96 kHz:n äänelle. Pro-mallille mainostetaan entistä parempaa äänenlaatua leveämmällä matalien taajuuksien kaiutinelementillä ilman, että nappien istuvuus kärsii. Prossa on myös diskanttielementti erikseen, kun taas Buds4-perusmallissa on vain yksi kaiutinelementti molemmille korville.

Aktiivinen melunvaimennus käytössä kuulokkeille luvataan akunkestoa yhdellä latauksella 5 & 6 tuntia (perusmalli & Pro), kun taas täyteen ladatun kotelon kanssa yhteisakunkestoksi kerrotaan 24 & 26 tuntia. Perusmallissa kuulokkeiden suojaluokitus on IP54 ja Pro-mallissa IP57, mutta luokitukset eivät koske koteloita. Lisäksi Buds4-sarjalaiset on luonnollisesti suunniteltu toimimaan Galaxy AI -ekosysteemissä niin, että tekoälyominaisuuksia voi käyttää kuulokkeiden kautta esimerkiksi puheohjauksella tai pään liikkeillä ilman, että Galaxy-puhelinta tarvitsee kaivaa taskusta lainkaan.

Uudet Galaxy Buds4 -sarjan kuulokkeet ovat ennakkotilattavissa suositushinnoin 179 ja 249 euroa (perusmalli & Pro) – hinnoittelu ei siis ole muuttunut toissa vuodesta – ja niiden toimitukset alkavat maaliskuun alkupuolella. Värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen, mutta Pro-variantille on tarjolla myös vaaleanpunainen Pink Gold ainoastaan verkkokaupan kautta.

