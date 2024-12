GX9-sarjan näytöt tullaan julkistamaan virallisesti CES 2025 -messuilla ja niihin lukeutuu muun muassa ensimmäinen taivutettava 5K2K- eli 5120x2160-resoluution ultrawide-WOLED.

Uuden tietotekniikkavuoden käynnistävät CES 2025 -messut lähenevät kovaa vauhtia, eivätkä kaikki valmistajat ole malttaneet odotella varsinaisiin messuihin asti kiusoitellakseen tulevilla uutuuksillaan. Yksi näistä valmistajista on LG, jonka mielestä tulevia näyttöjä kannattaa kiusoitella jo noin viikkoa ennen varsinaista messujulkistusta.

LG:n ensi vuoden OLED-pelinäytöt tullaan lanseeraamaan UltraGear GX9 -sarjana, johon tulee kuulumaan ainakin huippumallit 45GX990A ja 45GX950A sekä pienempää kokoluokkaa edustava 39GX90SA. Kuten nikkeknattertonit jo nimistä johtopäättelivät, kyse on 45-tuumaisista näytöistä. Kuten ennenkin, LG:n OLEDeissa käytetään RGBW- tai WOLED-teknologiaa, jossa punaisen, vihreän ja sinisen rinnalla on myös kirkas OLED.

UltraGear 45GX990A on maailman ensimmäinen taivutettava ”5K2K”- eli 5120×2160-resoluution ultrawide-luokan näyttö. Taivutettavan näytön maksimikaarevuus on 900R. Näyttö tukee LG:n toisen sukupolven Dual-Mode-teknologiaa, joka mahdollistaa valinnan 21:9- ja 16:9-kuvasuhteiden ja 45-, 39-, 34- tai 27-näyttöä vastaavat kuvakoot ja valittujen resoluutioiden ja virkistystaajuuksien välillä vaihto onnistuu nappia painamalla.

UltraGear 45GX950A on puolestaan aina kaareva (800R) ultrawide-näyttö, jossa on käytössä sama 5120×2160- tai ”5K2K”-resoluutio. Näyttö tukee sisarmallinsa tavoin Dual Mode -teknologiaa. LG on halunnut nostaa 45GX950A:sta erityisesti esiin sen tuen DisplayPort 2.1-, HDMI 2.1 -liittimille sekä USB-C:lle 90 watin USB-PD-tuella. Näytön kerrotaan olevan myös AMD FreeSync Premium Pro- ja NVIDIA G-Sync -sertifioitu, mutta lienee turvallista odottaa jälkimmäisen viittaavan G-Sync Compatibleen.

UltraGear 39GX90SA tarjoaa niin ikään ultrawide-luokan 21:9-kuvasuhteen, 800R kaarevuuden ja oletettavasti 3440×1440-resoluution, sillä muusta ei ole mainintaa. Näytössä käytetään LG:n televisioista tuttua webOS-käyttöjärjestelmää ja sen myötä siitä voi suoraan katsoa myös esimerkiksi erilaisia striimipalveluita ilman tietokonetta. Sama käyttöjärjestelmä tosin löytyy tiettävästi kaikista GX9-näytöistä.

