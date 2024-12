Tulevasta OnePlus Open 2:sta on vuotanut nettiin renderöintikuvia ja teknisiä ominaisuuksia.

OnePlus julkaisi ensimmäisen taittuvanäyttöisen älypuhelimensa OnePlus Openin viime vuoden syksyllä ja laite saikin varsin hyvän vastaanoton myös io-techin testissä. Nyt Openin odotetusta seuraajasta Open 2:sta on kuultu uusia huhuja niin teknisten tietojen kuin renderöintikuvienkin muodossa. Open 2:n uumoillaan olevan hieman edeltäjäänsä ohuempi suljettuna – noin 10 mm –, kun taas ensimmäisen Openin paksuus suljettuna on 11,7 mm. Puhelimelle povataan myös IPX8-suojausluokitusta aiemman IPX4:n sijaan.

Teknisten ominaisuuksien osalta huhut kertovat 8-tuumaisesta LTPO-sisänäytöstä 120 hertsin virkistystaajuudella ja 2K-tarkkuudella, kun taas ulkonäytöksi kerrotaan 6,4-tuumainen AMOLED-näyttö. Järjestelmäpiirin odotetaan olevan Qualcommin Snapdragon 8 Elite, jonka kaverina on parhaimmillaan 16 gigatavua RAM-muistia ja jopa teratavun verran tallennustilaa. Pyöreässä Hasselblad-logoa kantavassa kamerasaarekkeessa on pääkamera, ultralaajakulmakamera sekä telekamera, joiden kaikkien tarkkuudeksi kerrotaan 50 megapikseliä. Kahden selfiekameran tarkkuudeksi taas raportoidaan 32 ja 20 megapikseliä. Akun kapasiteetin uumoillaan kasvavan jopa 5900 milliampeerituntiin 80 watin langallisella latauksella sekä uutena ominaisuutena myös 50 watin langattomalla latauksella. Käyttöjärjestelmänä on Android 15 -pohjainen OxygenOS 15.

OnePlus Open 2:n odotetaan näkevän päivänvalon alkuvuodesta Kiinassa. Globaalista julkaisusta taas on liikkunut huhuja sekä vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen loppuun että vasta toiseen puoliskoon viitaten. Jää siis nähtäväksi, tuleeko Open 2 myyntiin laajemmin alkukeväästä vai vasta aikaisintaan heinäkuussa. Virallisia tietoja Open 2:sta ei kuitenkaan ole vielä saatu ja huhujen sisältämät tiedot saattavat vielä muuttua.

Lähde: Smartprix