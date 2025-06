Lian Lin uutuudessa on nykyisten kotelotrendien mukaan lasipaneelit sekä vasemmalla että edessä.

Uusien PC-koteloiden hinnat liikkuvat usein reippaasti satasen paremmalla puolella, mutta nyt taiwanilainen Lian Li on julkaissut kotelon myös budjettivaihtoehtoa etsiville uuden Vector V100:n muodossa.

Uutuuskotelo edustaa miditornikokoluokkaa ja on varustettu lasipaneeleilla vasemmalla ja edessä ilman välipilaria, mikä luo ”panoraamanäkymän” kotelon sisään. Värivaihtoehtoina on musta ja valkoinen ja kotelon alaosassa on integroitu RGB-valonauha.

Jäähdytystä Vector V100 tarjoaa yhteensä 9 tuulettimen verran (120 mm), mutta kattoon mahtuu myös 360 mm:n nestejäähdytin, jolloin tuuletinpaikkoja jää vapaaksi 6. Näytönohjaimen maksimipituus kotelossa on 415 mm ja mukana tulee myös kortin roikkumista estävä huomaamaton GB-001-pidike. Lisäksi Vector V100 on yhteensopiva emolevyn takana sijaitsevien virtaliitäntöjen kanssa.

Vecotr V100:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat: 446 × 236 × 485 mm (P × L × K)

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (maks. 246 mm)

Tuuletintuki: Pohjassa: 2 × 120 mm Takana: 1 × 120 / 140 mm Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Oikealla kyljellä: 3 × 120 mm

Jäähdytintuki (katossa): 280 / 360 mm

CPU-coolerin maksimikorkeus: 180 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 415 mm

Massamuistit: 1 × 2,5” SSD & 1 x 3,5” HDD

I/O-paneeli: 2 × USB-A (3.0) 1 × USB-C (3.1) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



Yhdysvalloissa Vector V100:n suositushinta on 60 dollaria ilman tuulettimia ja neljällä esiasennetulla RGB-tuulettimella 75 dollaria. Saatavuus ja hinnoittelu Suomessa ei vielä ole tiedossa.

Lähde: TechPowerUp, Tuotesivu