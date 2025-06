Testasimme Nothingiin kuuluvan CMF:n edullisen Phone 2 Pro -älypuhelimen.

io-techin testipenkissä vieraili hiljattain edullisemman pään CMF Phone 2 Pro -älypuhelin, jonka lähtöhinta on 259 euroa. CMF, jonka emoyhtiö on brittiläinen Nothing, julkaisi ensimmäisen CMF Phone 1 -puhelimensa noin vuosi sitten ja se sai positiivisen vastaanoton myös toimitukseltamme.

CMF Phone 2 Pro tarjoaa MediaTekin Dimensity 7300 Pro -järjestelmäpiirin, 8 gigatavua RAM-muistia ja variantista riippuen 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Puhelimen kolmoistakakameraan kuuluu pääkamera, 2x-telekamera ja ultralaajakulmakamera, kun taas edeltäjämallista löytyi vain pää- ja syvyyskamerat. Artikkelissa otamme selvää, millainen valmistajan uutuusmalli on päivittäisessä käytössä.

Lue artikkeli: Testissä CMF Phone 2 Pro