Lian Li on julkaissut suosittuun O11-koteloiden tuoteperheeseensä uuden O11 Vision-M:n, joka edustaa mATX-kokoluokkaa. Kaksoiskammiorakenteisessa kotelossa on kaksiosainen katto, jonka vasen osa on karkaistua lasia, kun taas oikealla on verkkomainen mesh-paneeli kattotuulettimia tai nestejäähdytintä varten emolevyn takana sijaitsevan kammion yläpuolella. Oikeaan kammioon on myös esiasennettu yksi 140 mm:n tuuletin.
Jäähdytyspotentiaalista huolimatta O11 Vision-M:ssä on lasipaneelit kolmella sivulla – vasemmalla kyljellä, edessä ja katossa –, mikä mahdollistaa komponenttien ihastelun eri suunnista. Kammioiden välisen jakajan voi halutessaan myös poistaa tai siihen voi 3D-tulostaa omia ratkaisujaan, joihin löytyy malleja kotelon tuotesivulta. Kotelon värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.
Koteloon mahtuu maksimissaan 410 mm:n pituinen näytönohjain ja se tukee sekä mATX- että Mini-ITX-emolevyjä. Mukana toimitetaan myös näytönohjaimen roikkumista estävä tuki. Lisäksi O11 Vision-M on saatavilla 9,2-tuumaisella, kammioiden väliseen jakajaan sijoitetulla LCD-näytöllä varustettuna Digital-varianttina, mutta näytön voi halutessaan ostaa myös erikseen.
O11 Vision-M:n tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen
- Ulkomitat: 420 × 275 × 395 mm (P × L × K)
- Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, alumiini
- Emolevytuki: Mini-ITX, mATX
- Tuuletintuki:
- Takaosa: 2 × 120 mm
- Katto: 3 × 120 mm
- Oik. kylki:
- Emolevyn vieressä: 2 × 120 mm
- Emolevyn takana: 1 × 140 mm (esiasennettuna) + 2 × 120 mm
- Pohja: 3 × 120 mm
- Jäähdytintuki:
- Katossa: 240 / 360 mm
- Oik. kylki: 240 mm
- Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 162 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 182 mm (ATX)
- Asemapaikat: 3 × 2,5” SSD tai 2 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD
- Laajennuspaikat: 5
- I/O-paneeli:
- 1 × USB-C (3.2)
- 2 × USB-A (3.0)
- 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
- Takuu: 1 vuosi
O11 Vision-M:n hinnaksi on Yhdysvalloissa ilmoitettu 69,99 dollaria mustasta versiosta ja 74,99 dollaria valkoisesta versiosta. Digital-variantti on hinnoiteltu 129,99 dollariin molemmilla värivaihtoehdoilla. 9,2 tuuman LCD-lisänäyttö puolestaan kustantaa erikseen hankittuna 69,99 dollaria. Saatavuus ja hinnoittelu Suomessa eivät vielä ole tiedossa.
