Lian Lin kaksoiskammiorakenteisessa uutuuskotelossa on lasia kolmella sivulla.

Lian Li on julkaissut suosittuun O11-koteloiden tuoteperheeseensä uuden O11 Vision-M:n, joka edustaa mATX-kokoluokkaa. Kaksoiskammiorakenteisessa kotelossa on kaksiosainen katto, jonka vasen osa on karkaistua lasia, kun taas oikealla on verkkomainen mesh-paneeli kattotuulettimia tai nestejäähdytintä varten emolevyn takana sijaitsevan kammion yläpuolella. Oikeaan kammioon on myös esiasennettu yksi 140 mm:n tuuletin.

Jäähdytyspotentiaalista huolimatta O11 Vision-M:ssä on lasipaneelit kolmella sivulla – vasemmalla kyljellä, edessä ja katossa –, mikä mahdollistaa komponenttien ihastelun eri suunnista. Kammioiden välisen jakajan voi halutessaan myös poistaa tai siihen voi 3D-tulostaa omia ratkaisujaan, joihin löytyy malleja kotelon tuotesivulta. Kotelon värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.

Koteloon mahtuu maksimissaan 410 mm:n pituinen näytönohjain ja se tukee sekä mATX- että Mini-ITX-emolevyjä. Mukana toimitetaan myös näytönohjaimen roikkumista estävä tuki. Lisäksi O11 Vision-M on saatavilla 9,2-tuumaisella, kammioiden väliseen jakajaan sijoitetulla LCD-näytöllä varustettuna Digital-varianttina, mutta näytön voi halutessaan ostaa myös erikseen.

O11 Vision-M:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat: 420 × 275 × 395 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, alumiini

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX

Tuuletintuki: Takaosa: 2 × 120 mm Katto: 3 × 120 mm Oik. kylki: Emolevyn vieressä: 2 × 120 mm Emolevyn takana: 1 × 140 mm (esiasennettuna) + 2 × 120 mm Pohja: 3 × 120 mm

Jäähdytintuki: Katossa: 240 / 360 mm Oik. kylki: 240 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 162 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm

Virtalähteen maksimipituus: 182 mm (ATX)

Asemapaikat: 3 × 2,5” SSD tai 2 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD

Laajennuspaikat: 5

I/O-paneeli: 1 × USB-C (3.2) 2 × USB-A (3.0) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Takuu: 1 vuosi

O11 Vision-M:n hinnaksi on Yhdysvalloissa ilmoitettu 69,99 dollaria mustasta versiosta ja 74,99 dollaria valkoisesta versiosta. Digital-variantti on hinnoiteltu 129,99 dollariin molemmilla värivaihtoehdoilla. 9,2 tuuman LCD-lisänäyttö puolestaan kustantaa erikseen hankittuna 69,99 dollaria. Saatavuus ja hinnoittelu Suomessa eivät vielä ole tiedossa.

Lähde: Lian Li (1, 2)