Taiwanilainen Montech on julkaissut 10. juhlavuotensa kunniaksi uuden TEN-kotelon mATX-kokoluokkaan. Koteloa mainostetaan useaa erilaista komponenttiasettelua tukevalla modulaarisuudellaan ja se on saatavilla mustana ja valkoisena.
TEN on varustettu kauttaaltaan verkkomaisilla mesh-paneeleilla, jotka saa irti ilman työkaluja, eikä sisällä karkaistua lasia. Ulkomitoiltaan kotelo on jalat mukaan luettuna 456 × 197 × 328 mm (P × L × K). TEN tulee yhdellä 92 mm:n takatuulettimella varustettuna.
Modulaarisuutta mainostetaan kolmella eri konfiguraatiovaihtoehdolla, jotka ovat ilmankiertoon keskittyvä M1-tila, nestejäähdytykseen panostava M2-tila sekä tilaa säästävä I3-tila Mini-ITX-emolevyille. Kaikki konfiguraatiovaihtoehdot huomioiden kotelon mainostetaan tukevan yhteensä 9 eri virtalähteen asentoa, 3 eri emolevysijoittelua sekä 7 korttipaikkaa eri näytönohjainratkaisuihin.
Kotelolle on myönnetty myös Red Dot 2026 -palkinto innovatiivisesta tuotesuunnittelusta. TEN on jo julkaistu globaalisti 69,90 dollarin suositushintaan, mutta suomalaisille jälleenmyyjille kotelo ei ole vielä ehtinyt.
Lähde: Montech, TechPowerUp
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →