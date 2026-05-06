Kotelon lasista etuosaa koristaa infinity mirror -valaistus tuuletinten ympärillä.

PC-koteloita ja -tuulettimia valmistava Lian Li on julkaissut uuden Vector V150 INF -kotelon mATX- eli microATX-kokoluokkaan, joka sijoittuu Mini-ITX:n ja perinteisen ATX:n välimaastoon. Uutuuskotelo tulee kolmella ARGB-valaistulla tuulettimella varustettuna, minkä lisäksi koko komeuden viimeistelee infinity mirror -valaistus.

Karkaistua lasia löytyy kotelon vasemmalta kyljeltä sekä myös etuosasta, jossa etutuulettimet tosin sijaitsevat omissa aukoissaan pölysuodatinten kera. Tuuletinpaikkoja kotelossa on myös katossa, pohjassa sekä oikealla kyljellä. Vaihtoehtoisesti oikean kyljen kaksi tuuletinta voi korvata SSD-lisäpaikoilla.

V150 INF tukee Mini-ITX- ja mATX-emolevyjä. MicroATX-kokoiset emolevyt sopivat koteloon myös takapuolisten virtaliitäntöjen kera, mikäli näkyvistä kaapeleista halutaan eroon. Lisäksi kotelon mukana tulee näytönohjaimen pidike roikkumista ehkäisemään sekä sisäänrakennettu tuuletin- ja valaistusohjain, jota hallitaan emolevyn asetusten kautta. Erikseen myytävän langattoman USB-vastaanottimen (L-Wireless) avulla tuuletinasetuksia ja valaistuksia voi säätää myös L-Connect 3 -ohjelmistolla.

Vector V150 INFin tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta

Ulkomitat: 470 × 221,5 × 443,9 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, muovi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX

Tuuletintuki: Takaosa: 1 × 120 mm (esiasennettuna) Katto: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Etuosa: 2 × 140 (esiasennettuna) Oik. kylki: 2 × 120 mm (tai 2 × 2,5” SSD) Pohja: 2 × 120 mm

Jäähdytintuki: Katossa: 240 / 360 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 163,5 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 400 mm

Virtalähteen maksimipituus: 200 mm (ATX)

Asemapaikat: Pohja: 1 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD / 2 × 2,5” SSD Oik. kylki: 3 × 2,5” SSD / 1 × 2,5” SSD + 2 × 120 mm:n tuuletin

Laajennuspaikat: 5

I/O-paneeli: 1 × USB-C (3.2) 2 × USB-A (3.2) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Takuu: 1 vuosi (tuulettimilla 3 vuotta)

Vector V150 INF tulee saataville lähiaikoina 84,90 euron suositushintaan.

Lähde: Tuotesivu, TechPowerUp