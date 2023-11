Lian Lin tukirakenteettomilla lasipaneeleilla varustettu O11 Vision -kotelo saapuu kauppoihin

Alkukesän Computex-messuilla esitelty kolmelta sivulta lasin peittämä kotelo tulee saataville mustana ja valkoisena mallina.

PC-kotelovalmistaja Lian Li on julkistanut O11-tuoteperheeseensä uuden Vision-kotelon, joka pyrkii helpottamaan komponenttien ihastelua käyttämällä karkaistuja lasipaneeleita niin kotelon kyljessä, edessä kuin katossakin. Lian Li on kehittänyt O11 Visionin yhteistyössä PC Master Race -yhteisön jäsenten kanssa.

Kotelon kylki- ja etupaneelit ovat 4 ja katto 3 mm paksua lasia, eikä kotelon vasempaan etuyläkulmaan yhdistyvissä kolmessa särmässä ole lainkaan metallisia tukirakenteita. Siitä huolimatta sen mainostetaan kestävän jopa 35 kg painon. Mustassa mallissa lasipaneelit ovat tummennettuja, kun taas valkoisessa mallissa ne ovat kirkkaita. Rakenteeltaan mallit ovat identtisiä. O11 Visionin jokainen pidike ja paneeli on suunniteltu modulaariseksi ja niin, että niiden kanssa työskentely ei vaadi työkaluja. Kotelo on ulkomitoiltaan sentin-pari suurempi kuin O11 Dynamic Evo -malli.

Tuulettimia mahtuu kotelon sivulle ja pohjaan jopa kolme kappaletta ja taakse kaksi kappaletta. Nestejäähdyttimiä koteloon voi asentaa sivulle, taakse ja pohjaan. Kaapelinhallintaa helpottamaan virtalähde ulkonee kotelon takaseinästä 15 mm. Myös leveyssuunnassa kaapelinhallinnalle on O11-koteloille tuttuun tapaan keskivertoa enemmän tilaa. Kaapeleiden läpiviennit on peitetty silikonisuojuksilla. Koteloon voi myös asentaa jopa viisi 2,5” SSD-asemaa, tai vaihtoehtoisesti kolme 2,5” SSD-asemaa ja kaksi 3,5” HDD-asemaa. Lisäksi näytönohjaimen voi asentaa koteloon pystysuunnassa yhteensopivalla Lian Lin asennussarjalla.

O11 Vision on myös suunniteltu nimenomaan pöydällä käytettäväksi, sillä etupaneelin liitäntäportit ovat kotelon alareunassa, jotta niihin ylettäisi helposti nousematta seisomaan. Etupaneelissa on yksi 3,5 mm mikrofoni-/audioliitäntä, yksi USB-C-liitäntä ja kaksi USB 3.0 -liitäntää. Käynnistys- ja reset-painikkeet ovat tosin kotelon yläreunassa.

O11 Vision tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 480 x 304 x 464,5 mm (S x L x K),

Materiaalit: 4 mm teräslevy, alumiini, 3 & 4 mm karkaistu lasi

Emolevy-yhteensopivuus: E-ATX (max 280 mm), ATX, mATX, mini-ITX

Tallennusasemapaikat: Asemateline: 2 x 2,5 ” tai 2 x 3,5″ Kaapelinhallintateline: 3 x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 6+1

Laajennuskorttien maksimipituus: 455 mm

Virtalähteen maksimikoko: ATX 220 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 167 mm

Tuuletinpaikat: Kyljessä 3 x 120 mm tai 2 x 140 mm Pohjassa 3 x 120 tai 3 x 140 mm Takapaneelissa 2 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Takana 240 mm Kyljessä 280 tai 360 mm Pohjassa 280 tai 360 mm

Kotelon I/O-paneeli: 2 x USB-A 3.0, 1 x USB-C 3.1, HD-audio/mikrofoni-komboliitin

Yhdysvalloissa O11 Vision on ennakkotilattavissa 140 dollarin hintaan ja sen myynninalkamispäivä on 30. marraskuuta. Hinta.fi:n mukaan Suomessa ainakin pari jälleenmyyjää on jo listannut kotelon sivuilleen alimmillaan 145 euron hintaan.

Lähde: Lian Lin tuotesivu

Uutisen kirjoittaja: Timo Niemenmaa