io-techin suorassa YouTubessa-striimissä pelaillaan aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan rennossa hengessä toimituksen kesken PUBGia ja kerätään varoja Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen.
Aiempien vuosien tapaan io-techin toimitus kerää yhdessä lukijoiden ja katsojien kanssa sunnuntaina 21. joulukuuta klo 19 YouTubessa alkavassa hyväntekeväisyyspelistriimissä lahjoituksia suoraan Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen.
Striimin sponsorina toimii AOC, jolta arvotaan striimin aikana pelinäyttö.
Osallistumalla joulukeräykseen autat köyhien perheiden lapsia ja ehkäiset syrjäytymistä.
Osallistu keräykseen: TechBBS:n joulukeräys.
io-techin Joulukeräykseen liittyvään keskusteluun voi ottaa osaa TechBBS-foorumilla.
io-techin ylläpito kiittää jo etukäteen kaikkia keräykseen osallistuvia!
Sysop