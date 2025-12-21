io-techin suorassa YouTubessa-striimissä pelaillaan aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan rennossa hengessä toimituksen kesken PUBGia ja kerätään varoja Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen.

Aiempien vuosien tapaan io-techin toimitus kerää yhdessä lukijoiden ja katsojien kanssa sunnuntaina 21. joulukuuta klo 19 YouTubessa alkavassa hyväntekeväisyyspelistriimissä lahjoituksia suoraan Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen.

Striimin sponsorina toimii AOC, jolta arvotaan striimin aikana pelinäyttö.

Osallistumalla joulukeräykseen autat köyhien perheiden lapsia ja ehkäiset syrjäytymistä.

Osallistu keräykseen: TechBBS:n joulukeräys.

io-techin Joulukeräykseen liittyvään keskusteluun voi ottaa osaa TechBBS-foorumilla.

io-techin ylläpito kiittää jo etukäteen kaikkia keräykseen osallistuvia!

Katso lähetys suoraan Youtubesta