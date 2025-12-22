Exynos 2600 tarjoaa 10-ytimisen Armin tuoreinta C1-arkkitehtuuria käyttävän prosessorin, tekoälypohjaista skaalausta ja ruutujen generointia tukevan Xclipse 960 -grafiikkaohjaimen ja yli kaksinkertaista suorituskykyä lupaavan NPU-tekoälykiihdyttimen.

Samsung yllätti viikon lopulla julkaisemalla uuden sukupolven Exynos 2600 -järjestelmäpiirin ilman sen suurempia fanfaareita tai edes lehdistötiedotteita. Uusi Exynos on maailman ensimmäinen 2 nanometrin luokan valmistusprosessilla valmistettava mobiilijärjestelmäpiiri.

Samsung Exynos 2600 -järjestelmäpiirin prosessoripuoli on 10-ytiminen ja se rakentuu yhdestä maksimissaan 3,8 GHz:n C1-Ultra -ytimestä, kolmesta 3,25 GHz:n C1-Pro-ytimestä ja kuudesta 2,75 GHz:n C1-Pro-ytimestä. Tuoreimpaan Armv9.3-käskykantaan perustuville prosessoriytimille luvataan 39 % parempaa suorituskykyä Exynos 2500 -piiriin verrattuna.

Grafiikkasuorituskyvystä vastaa yhtiön Xclipse 960 -grafiikkaohjain. Yhtiö ei kertonut ohjaimesta kovinkaan yksityiskohtaista tietoa, mutta sen luvataan olevan jopa 50 % edeltäjäänsä nopeampi säteenseurannassa ja tarjoavan kaksinkertaisesti laskentavoimaa. Toistaiseksi ei ole tiedossa, perustuuko ohjain edeltäjänsä tavoin RDNA 3 -arkkitehtuuriin, vai onko käytössä uudempi RDNA-versio tai jotain muuta. Se tukee tekoälyä hyödyntäviä Exynos Neural Super Sampling- eli ENSS-skaalausta ja -ruutujen generointia.

Tekoälyä kiihdyttävän AI enginen luvataan olevan jopa 113 % nopeampi, kuin Exynos 2500:n vastaava. AI Enginelle luvataan 32K MAC-operaatiota (Multiply-Accumulate, kerto- ja yhteenlaskun yhdistelmä) kellojaksoa kohden teoreettista laskukykyä. Kolmikkoa ruokitaan LPDDR5X-muistilla ja tallennustilaa tuetaan UFS 4.1 -standardin mukaisesti. Exynos 2600:n näyttöohjain tukee maksimissaan 4K-resoluutiota 120 hertsin virkistystaajuudella.

Järjestelmäpiirin kuvaprosessoinnista vastuussa oleva ISP-kuvaprosessori on saanut uuden tekoälyä hyödyntävän Visual Perception System -ominaisuuden, joka lupaa tunnistaa kuvattavat kohteet entistä paremmin. Myös kohinanpoisto ja paranneltu heikon valaistuksen videokuvaus ovat nyt tekoälypohjaisia. Kuvaprosessori tukee parhaimmillaan yhtä 320 megapikselin sensoria, 108 megapikselin sensoria 30 FPS:n nopeudella tai sekä 64 että 32 megapikselin sensoria samanaikaisesti. Videopuolella tuettuna on 8K-pakkaus 30 ja 8K-purku 60 FPS:n nopeudella.

Exynos 2600 on maailman ensimmäinen 2 nanometrin luokan valmistusprosessilla tuotettava mobiilijärjestelmäpiiri. Tarkemmin kyse on Samsungin Multi-Bridge-Channel- eli MBCFET-tyyppisiä Gate-All-Around- eli GAAFET-transistoreita hyödyntävästä FS2-valmistusprosessista. Piirin paketoinnissa käytetään puolestaan uutta Heat Path Block -teknologiaa. HPB johtaa monipiiripaketoinnissa pohjimmaisena olevan järjestelmäpiirin lämmön tehokkaasti ulospäin, säästäen viereen paketoidun DRAM-muistin ylimääräiseltä lämpökuormalta. HPB on valmistettu High-k EMC -materiaalista (Epoxy Molding Compound).

Samsungin uudesta Exynos 2600 -järjestelmäpiiristä kuultaneen lisää ensi vuoden käynnistävillä CES 2026 -messuilla tai viimeistään, kun ensimmäinen piiriä käyttävä laite julkaistaan. Yhtiön odotetaan käyttävän järjestelmäpiiriä Galaxy S26 -sarjassa ainakin joillain markkinoilla sekä viimeisimpien huhujen mukaan myös simpukkamallin taittuvanäyttöisessä Galaxy Z Flip8 -puhelimessa.

Lähteet: Samsung, GSMArena